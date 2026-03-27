Jhon Arias lo demuestra con hechos y goles: el problema no era él, sino el Wolverhampton

El hoy jugador de Palmeiras anotó con la Selección Colombia en el partido frente a Croacia y dio un golpe de imagen.

Jhon Arias, en un partido de la Selección Colombia. – Vizzor Image.

Uno de los casos más extraños de la Selección Colombia en los últimos meses venía siendo el de Jhon Arias. El atacante venía siendo objeto e cuestionamientos por parte de la opinión pública, que se preguntaba si su nivel estaba a la altura de los requerimientos para ser incluido en el listado definitivo de la Tricolor para el Mundial de 2026.

Hoy, ya no queda duda en que el problema no era de él, sino del Wolverhampton. Haber llegado como la gran figura de un equipo que hizo un pésimo trabajo en el mercado de fichajes y que es serio candidato para descender en el fútbol de Inglaterra afectó la imagen del chocoano. En medio de los malos resultados, también se empezó a quedar relegado en el banquillo para las pruebas del director técnico por soluciones desesperadas.

Sin embargo, la calidad de Arias estaba para más. En vez de preocuparse, se ocupó de su situación y eligió caminos que lo acercaran al sueño de jugar el certamen más importante del balompié. Seguramente, fue una decisión dolorosa la de llegar a Palmeiras por encima del grato recuerdo que había dejado en Fluminense, pero hoy se está viendo que fue la acertada.

Las dudas quedaron disipadas en tan solo dos minutos de juego en el partido de la Selección Colombia frente a Croacia. Como suele suceder con él por la abundancia de atacantes, Néstor Lorenzo lo puso como titular en el medio, aunque con la posibilidad de avanzar metros para sumarse a las intenciones ofensivas del combinado cafetero. Ahí apareció como goleador.

Un gran centro de Johan Mojica le permitió exhibir un gran control de espalda al arco rival y habilidad para darse rápido la vuelta. Un disparo certero que valió la apertura del marcador en el Camping World Stadium de Orlando y que demuestra que hay un jugador dispuesto a silenciar las críticas con hechos actuales y no con los pergaminos del pasado.

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Jhon Arias apareció para marcar a favor de la Selección Colombia contra Croacia en duelo preparatorio rumbo al Mundial 2026 #GolCaracol #SiempreFutbol 🇨🇴 ⚽ pic.twitter.com/lS5vX3Tylo — Gol Caracol (@GolCaracol) March 26, 2026

Así como sucedió en la Copa América 2024, donde la Selección Colombia fue subcampeona, su aporte parece estar más vigente que nunca. Si había algún cuestionamiento sobre su inclusión para Mundial, empieza a quedar desestimado. Jhon Arias está de vuelta con un gol que le levanta la imagen y el ánimo ante el público y el cuerpo técnico.

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