Juan David Cabal, transferible la próxima temporada

Mientras se define su futuro, el jugador se encuentra concentrado con la Selección Colombia y espera jugar ante Francia.

Juan David Cabal vuelve a jugar con la Juventus | Reuters

Mientas la Selección Colombia ultima detalles de lo que será su segundo partido de esta fecha FIFA de marzo, uno de los jugadores convocados es tendencia en tierras italianas. Se trata de Juan David Cabal, quien después de mucho tiempo recibió el llamado de Néstor Lorenzo, pero que su presente en su actual club no es el mejor.

Así lo detalla Calciomercato, el medio italiano asegura que Juventus no tendría problemas en transferir al colombiano la próxima temporada: “Por no hablar de Juan Cabal. El colombiano no ha vuelto a pisar el terreno de juego desde su desastrosa actuación contra el Galatasaray, cuando entró al campo y fue expulsado a los pocos minutos”.

“Un fracaso absoluto para un jugador que nunca llegó a convencer del todo a Luciano Spalletti, hasta el desastre de Estambul que representó la proverbial lápida para su temporada y, probablemente, también para su aventura en Turín”, detalla la prensa italiana sin ‘pelos en la lengua’.

El pasado 17 de febrero Juventus visitó al Galatasaray. El cuadro turco se llevó una gran ventaja para Turín, ya que venció a la ‘Vecchia Signora’ 5-2 en Turquía. En dicho compromiso Juan David Cabal cometió una serie de errores que no lo tienen bien referenciado en el ambiente del club. Ingresó al 47′ por Andrea Cambiaso, al 60′ vio la primera amarilla y al 68′ dejó a su equipo con 1 menos al ver la roja.

Recientemente el futbolista que puede actuar como lateral izquierdo o como central, fue acercado al Crystal Palace de los también colombianos Daniel Muños y Jefferson Lerma. Según la plataforma Transfermarket el zaguero colombiano está tazado en 9 millones de euros, sin embargo se desconoce de cuánto es la clausula que tiene Juventus por su salida.

Juan David Cabal se encuentra concentrado por estos días con la Selección Colombia, en el partido contra Croacia del pasado jueves no tuvo minutos, el jugador espera poder jugar este domingo ante Francia, sin embargo la situación no es la mejor, ya que al equipo de Néstor Lorenzo le cayeron críticas tras perder el invicto de los amistosos ante el subcampeón del Mundial de Rusia 2018.

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