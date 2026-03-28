Dibu Martínez suelta una frase incendiaria en Argentina: “Si jugábamos así la Finalissima, perdíamos”

La victoria de 2-1 entre Argentina y Mauritania dejó con algunas dudas en el entorno de la Albiceleste previo al inicio del próximo Mundial 2026

Las críticas de Dibu Martínez a Argentina | Reuters

Argentina resolvió sin brillo su compromiso ante Mauritania, pero el 2-1 dejó más dudas que certezas en el entorno de la Albiceleste. El equipo jugó en primera marcha dentro de la Bombonera y, pese a la clara diferencia de jerarquía entre ambas plantillas y la localía, no logró imponer condiciones con autoridad. La actuación quedó lejos de lo esperado y ni siquiera los propios protagonistas evitaron el señalamiento: tras el partido de este viernes 27 de marzo, Emiliano ‘Dibu’ Martínez alzó la voz con una autocrítica contundente sobre el nivel mostrado en el campo.

El contexto tampoco ayudó a elevar la exigencia. Mauritania apareció como rival emergente luego de la cancelación de la Finalissima ante España, partido que estaba proyectado como una prueba exigente rumbo al Mundial 2026. Las dificultades en la organización impidieron concretar ese enfrentamiento entre campeones de América y Europa, y en su lugar el conjunto de los Leones parecía un oponente accesible para la ‘Scaloneta’. Sin embargo, la realidad fue distinta: Argentina no consiguió marcar la distancia que se presumía en la previa, alimentando interrogantes sobre su funcionamiento colectivo.

“Bastante flojo la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos que sea un amistoso. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y cuando nos ponemos la camiseta de la selección hacerlo mucho mejor”, declaró Dibu Martínez frente a los medios de comunicación.

Argentina se adelantó con goles de Enzo Fernández (17’) y Nico Paz (32’) para dominar el primer tiempo, pero en el complemento bajó el ritmo tras varias modificaciones y permitió el crecimiento de Mauritania. El conjunto africano aprovechó espacios y descontó en el 90+4’ por medio de Jordan Lefort, aunque la Albiceleste logró sostener el 2-1 hasta el final. Sin embargo, Dibu Martínez soltó una frase que trascendió la prensa local.

“Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Se ganó, tampoco al rival lo conocíamos mucho y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón”, indicó Dibu Martínez. “Menos mal, si jugábamos (la Finalissima) así perdíamos”.

A pesar de que Argentina se perfila como una de las grandes favoritas rumbo al Mundial 2026, persisten cuestionamientos sobre el nivel de sus rivales fuera de las eliminatorias de Conmebol. En ese contexto, Dibu Martínez restó importancia a esas críticas al asegurar que el rendimiento del equipo no depende de la jerarquía del oponente, al recordar que antes de conquistar el título en Qatar 2022 tampoco enfrentaron compromisos de alto calibre y aun así alcanzaron la gloria. Un mensaje que funciona también como advertencia de cara a la próxima Copa del Mundo en Norteamérica.

“El Mundial pasado fue igual, no jugamos partidos importantes e hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos y ellos no”, sentenció el arquero del Aston Villa.

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