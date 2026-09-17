Néstor Lorenzo justifica la ausencia de Luis Díaz en Selección Colombia: “lo veo cansado”

El director técnico argentino de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó la convocatoria para la última fecha FIFA del 2026. Luis Díaz fue el gran ausente.

Néstor Lorenzo continuará en Colombia | Reuters.

Ya se definieron los 26 convocados de la Selección Colombia para la última fecha FIFA del 2026. El director técnico argentino, Néstor Lorenzo, le dio inicio al proceso de renovación del equipo que representa a más de 50 millones de colombianos. Justamente, a las bajas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, se sumo la ausencia de Luis Díaz.

Los volantes creativos anunciaron su retiro de la Selección Colombia. James Rodríguez de manera oficial y Juan Fernando Quintero se lo comunicó al cuerpo técnico y lo expresó en los medios de comunicación. Sin embargo, el jugador del Deportivo Independiente Medellín aún no lo hace de una manera completamente oficial.

Dicho esto, el peso del liderazgo, capitanía y motor del equipo quedará en el talento de Luis Díaz. Una razón más para la sorpresa por su ausencia en la convocatoria. Sobre este hecho en particular, Néstor Lorenzo se tomó el tiempo de explicar y aclarar porqué se da. “Lo veo cansado, le dije que no veo que tenga su sprint característico. Consensuamos que no viniera ahora, tiene más de 60 partidos”.

🇨🇴⚽”Yo lo sabía desde el partido con Suiza, pero respeté sus tiempo y tenemos que agradecerle todo lo que hizo por esta camiseta” Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, sobre el retiro de James Rodríguez de la ‘Tricolor’.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/oxlSmPY2wO — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

Luis Díaz, la gran ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia

El inicio de la temporada 2026-2027 no ha sido lo que Luis Díaz soñaba. Después de haber superado todas las expectativas en su primera temporada con la camiseta del Bayern Múnich, el inicio de su segundo curso no ha sido del todo bueno. El extremo colombiano acumula seis partidos jugados y un gol anotado.

Con la no presencia de ‘Lucho’, Carlos Andrés Gómez, Óscar Perea, Yaser Asprilla y Jáminton Campaz, tendrá una oportunidad de oro para demostrar su talento en la Selección Colombia. El ‘tinito’ y el jugador de Rosario Central, estuvieron presentes en el Mundial 2026.

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Dicho esto, la cuota de experiencia en esta nueva convocatoria pasará por el mediocampo y la defensa. Dávinson Sánchez y Jhon Arias, se establecen como lo jugador con más bagaje en el combinado ‘tricolor’. Además, Álvaro Montero se plantea como el nuevo arquero titular del equipo ‘cafetero’.

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