¿Se retiró o no de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo aclara la situación de Juan Fernando Quintero

Néstor Lorenzo aclara la situación de Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia tras el Mundial 2026.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | AFP

Hay una incertidumbre general en la afición del fútbol colombiano sobre la situación de Juan Fernando Quintero. Pese a que el jugador había dicho en medios de comunicación que el ya daría un paso al costado de la Selección Colombia. La comunicación nunca se hizo de manera oficial.

El jugador del Deportivo Independiente Medellín fue señalado con todos los reflectores tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia. Pues, el ex futbolista de River Plate de Argentina tiene dos años menos que el ahora jugador de Atlético Nacional. Y podría ser su oportunidad de ser el número 10 del combinado ‘tricolor’.

No obstante, este tema tampoco fue eludido por el director técnico argentino y contó como ha sido la comunicación con Juan Fernando Quintero. “Nadie está ni dentro nunca, ni fuera siempre. Nunca somos tajantes en eso. Nosotros calculamos la edad y procesos biológicos, pero lo que se tiene en cuenta es la actualidad”.

“Con el es uno de los que más habló. Él tomó una decisión y se la respetamos. Yo lo sabía también desde el partido con Suiza. Uno no se puede meter en esas decisiones personales. Si algún día decide otra cosa y lo transmite, volverá a estar en consideración. Es un gran jugador y una gran persona” completó Néstor Lorenzo.

¿Qué otros retiros confirmó Néstor Lorenzo de la Selección Colombia?

Sumado a lo ya hecho de manera oficial por parte de James Rodríguez y a las expresiones de Juan Fernando Quintero. David Ospina es otro futbolista que ya le ha comunicado al cuerpo técnico de la Selección Colombia que su historia con la ‘tricolor’ ya se dio por terminada.

James Rodríguez acumuló 131 partidos disputados, 31 goles y 43 asistencias con la camiseta amarilla, azul y roja. Por su parte, Juan Fernando Quintero tiene un registro de 53 juegos, seis anotaciones y 12 pases gol con el equipo que representa a más de 50 millones de colombianos. Y, por último, David Ospina también disputó 131 partidos con el combinado ‘tricolor’.

Ahora bien, en la portería la renovación es clara. Álvaro Montero se posiciona como el nuevo titular, Aldair Quintana como se relevo y Kevin Mier como el arquero del futuro. Por parte del volante de creación existe un par de opciones; Yaser Asprilla, Daniel Arcila y Juan Manuel Rengifo.

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