¿Quién ganó la Villa 360 en Exatlón México hoy 17 de septiembre?

El equipo celeste remontó un marcador adverso y cerró la batalla con una victoria que le permite conservar las comodidades del búnker

Azules remontan ante los Rojos y conservan la Villa 360. Pinto X: @ExatlonMx

La competencia de Exatlón México 2026 vivió este jueves 17 de septiembre una nueva batalla por la Villa 360, una de las pruebas más demandantes y que tiene uno de los premios que más buscan los equipos debido a las condiciones que ofrece para afrontar el cierre de la semana. Rojos y Azules vivieron a enfrentarse en los circuitos con el objetivo de quedarse con este territorio.

La jornada tuvo como protagonista a la Zona de peligro, donde los hombres disputaron su permanencia rumbo al Duelo de Eliminación del domingo. El equipo Azul llegaba después de conseguir la primera supervivencia de la semana, mientras los Rojos buscaban cortar la racha de resultados que había acumulado.

Los Azules se quedaron con la Villa 360 de este jueves. El resultado también permitió que el equipo celeste mantuviera su presencia en uno de los territorios más buscados del reality deportivo. La jornada dejó además a Emilio Rodríguez del conjunto rojo en la Zona de Peligro.

¡Carrera de infarto en la línea de tiro! Alexis no tuvo una batalla fácil; sin embargo, logra salvarse en la última oportunidad. 😱🥷🏻🔥 #PorLaBatalla#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/2DzbKfVCjR

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¿Quién ganó la Villa 360 de Exatlón México hoy?

Los Azules defendieron la Villa 360 con una victoria de 8-5 sobre el Equipo Rojo, por lo que conservaron las comodidades del búnker durante una semana más. Alexis Vargas consiguió el primer punto para los celestes, en una batalla donde los rojos estuvieron en la pelea e incluso se llegaron a poner al frente 2-3, sin embargo, los azules cerraron más fuertes y dieron vuelta al marcador sobre el final, luego de que Heliud Pulido cayera en un final cardíaco con el propio Vargas, protagonista de la remontada.

¡Los Azules permanecen en la Villa 360! El equipo salió a defender el tesoro más preciado y lo consiguieron. 👏🔵🏡 #PorLaBatalla#ExatlónMéxico, Lunes a viernes 6:30 p.m. y domingos 6:00 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣ 💥⁣

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Para los Rojos, la derrota tuvo consecuencias en la lucha por la supervivencia. Aunque lograron competir en la velocidad del circuito, los errores en la fase de tiro les impidieron sumar puntos. Posteriormente, sus hombres disputaron la serie por la supervivencia, en la que Emilio Rodríguez quedó como el primer sentenciado al Duelo de Eliminación del próximo domingo.

Como ya es costumbre, Hirochi sale a finiquitar esta batalla y es así como consigue su estadía media semana más en la Villa 360. 🥷🏻🔵🏡 #PorLaBatalla#ExatlónMéxico, lunes a viernes 6:30 p.m. y domingos 6:00 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣ 💥⁣

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¿En qué consiste el duelo por la Villa 360 y qué beneficios otorga a los ganadores?

La Villa 360 es el territorio que los equipos de Exatlón México disputan para obtener mejores condiciones de descanso y recuperación durante la competencia. La batalla enfrenta a Rojos y Azules en uno de los circuitos del reality, que en esta ocasión consistió en un recorrido que en su primera etapa tenían que cruzar una alberca para pasar a la zona de obstáculos y finalmente cerrar con la prueba de puntería, donde deben tirar tres torres de objetos; y el equipo que consigue la victoria obtiene el derecho de ocupar este espacio.

Entre sus principales beneficios se encuentra contar con una casa con habitaciones privadas con camas cómodas, aire acondicionado y calefacción. Además de baños con agua caliente y regaderas interiores. También se tiene alberca, áreas verdes y un gimnasio privado para entrenar.

Otro de los beneficios está relacionado con la alimentación. El equipo que ocupa la Villa 360 tiene acceso a una alimentación completa y balanceada, algo relevante dentro de una competencia que exige actividad física constante y recuperación entre circuitos.

Por ello, la disputa por este territorio representa más que la posibilidad de contar con mejores comodidades: también proporciona condiciones que pueden influir en la recuperación de los atletas antes de las siguientes pruebas.

¿A qué hora y donde ver Exatlón México 2026?

Exatlón México se puede seguir en vivo y en directo en el canal Azteca UNO. La emisión de lunes a viernes inicia a las 18:30 horas tiempo del centro de México. La emisión también puede seguirse mediante el sitio web y la aplicación de Azteca Uno, además de Disney+.

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