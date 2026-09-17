Determinante en ambas áreas: Jhon Lucumí se viste de asistidor en Juventus

El defensor central colombiano de 28 años, Jhon Lucumí, se reportó con una asistencia en la victoria de la Juventus ante NEC.

Jhon Lucumí y su primera asistencia con Juventus | REUTERS/Claudia Greco

Se abrió el telón de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027. Juventus, con Jhon Lucumí a bordo, recibió en el Juventus Stadium al NEC de Países Bajos. El partido fue un auténtico monólogo de los italianos y terminaron venciendo a su rival por cinco goles a cero.

Desde el pitazo inicial la diferencia fue abismal. Pues, solamente tuvieron que pasar nueve minutos para que el conjunto de Turín tomara la ventaja. Nicolás González recibió de Kamil Grabara y puso el primer gol del partido. 15 minutos después la fiesta continuó, Kerim Alajbegovic fue habilitado por Weston McKennie y la ventaja del local fue aumentada.

Así mismo, el nuevo delantero de la Juventus anotó su primer gol al minuto 35 desde el punto del penal. Luego, 15 minutos antes del final Zelik Celik fue asistido por Randal Kolo Muani y la goleada se hizo realidad. Minutos más tarde, Jhon Lucumí se vistió de creativo y puso un lindo pase para que Kolo Muani también se fuera con un gol del partido. Cinco goles a cero terminó ganando la Juventus de Turín.

🇨🇴🧠 ASISTENCIA DE JHON LUCUMÍ



El defensor central de 28 años puso el pase gol para la 5ª anotación de #Juventus ante #NEC



1ª asistencia en #EuropaLeague y primer pase gol con la camiseta de @juventusfc pic.twitter.com/n7hHQm89Bu — Nicolás Cadena (@nicocadena_) September 17, 2026

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Así le fue a Jhon Lucumí en su debut en Europa League con Juventus

Jhon Lucumí fue titular y disputó la totalidad del partido entre Juventus y NEC por la primera fecha de la UEFA Europa League 2026-2027. El colombiano fue una de las grandes figuras del partido y concretó su primer pase gol con la camiseta del equipo de Turín. Una linda manera de recibir su llamado a la Selección Colombia.

Una asistencia, 70 de 74 pases acertados, dos pases claves, cinco pases en el último tercio, nueve de 10 pases largos completados, 100 % de efectividad en sus centros, dos despejes y seis recuperaciones, fueron los números del zaguero ‘cafetero’. Datos y estadísticos que lo dejaron como el segundo futbolista con mejor calificación del partido.

Después de este gran debut en el campeonato europeo, Juventus se alista para recibir en casa al Atalanta por la fecha cinco de la Serie A 2026-2027. Jhon Lucumí continúa sumando minutos en su nuevo club y poco a poco se establece como el verdadero bastión defensivo.

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