Afición de Irak invade Macroplaza previo a la final del Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026

Seguidores iraquíes toman Monterrey antes de la final del repechaje ante Bolivia, en busca del regreso a una Copa del Mundo tras 40 años

Irak busca el último boleto a la Copa del Mundo | @IraqNT_EN

La Macroplaza de Monterrey rugió la noche del domingo gracias a cientos de aficionados que apoya a la selección de Irak en busca de la victoria en el Repechaje Internacional para volver a un Mundial de fútbol tras 40 largos años de ausencia.

A dos días del duelo trascendental para los Leones de Mesopotamia un nutrido grupo de aficionados de Irak se congregaron en el corazón de Monterrey para hacer acto de presencia y demostrarle a Bolivia que no serán locales de nueva cuenta en el Gigante de Acero como ocurrió frente a Surinam.

⚽️ #MUNDIAL2026 | Iraquíes invaden ‘La Macroplaza’ en Monterrey de cara al partido ante #Bolivia 🇧🇴.



La gran fanaticada de los Leones de Mesopotamia de #Irak 🇮🇶 está en México para apoyar a su equipo que busca el boleto al Mundial 2026.



El próximo martes la Selección de Irak y… pic.twitter.com/UYM5brzI1h — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) March 30, 2026

Con banderas e instrumentos musicales los iraquíes que viajaron desde Medio Oriente más los que se han trasladado de Estados Unidos y algunos que radican en la Sultana del Norte demostraron que su selección tendrá un gran apoyo el jueves por la noche en el Gigante de Acero.

De acuerdo a diferentes publicaciones en redes sociales los aficionados han dejado rastro de su apoyo, ya que han recorrido puntos turísticos de Monterrey, como: El Barrio Antiguo, el Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía, la Macroplaza y el centro de la ciudad.

Irak está a una victoria de poder regresar a una Copa del Mundo, ya que su única participación se remonta a la lejana edición en tierra aztecas en el año 1986, cita en la que perdieron sus tres partidos correspondientes a la fase de grupos, en donde cayeron: ante Paraguay, Bélgica y el anfitrión México.

El duelo para conocer el último invitado al Mundial 2026 entre las selecciones de Irak y Bolivia está programado para disputarse el martes 31 de marzo en el Gigante de Acero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

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