Alemania vs Ghana en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 30 de marzo de 2026?

El Mercedes-Benz Arena de Stuttgart recibirá este 30 de marzo, el Alemania vs Ghana partido que servirá de preparación previo al Mundial 2026

Alemania vs Ghana, en vivo online el amistoso internacional | Claro Sports

¿A qué hora juega Alemania vs Ghana hoy 30 de marzo de 2026?

Alemania y Ghana se enfrentan este lunes 30 de marzo en la MHPArena de Stuttgart en un amistoso internacional que funciona como una de las últimas pruebas rumbo al Mundial de 2026, torneo en el que ambas selecciones ya tienen asegurada su presencia. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega con el objetivo de despejar dudas pese a sus buenos resultados en la fase de clasificación, donde firmó cinco victorias y una sola derrota. Sin embargo, en esta Fecha FIFA ha dejado sensaciones mixtas, como en el reciente triunfo 4-3 ante Suiza, en el que mostró todo su potencial ofensivo, pero también fragilidades en defensa que buscará corregir antes de la justa mundialista.

Por su parte, Ghana encara este compromiso con mayor urgencia en cuanto a resultados y sensaciones. Aunque consiguió su boleto al Mundial sin mayores complicaciones, el conjunto de Otto Addo atraviesa una racha negativa en partidos amistosos, con derrotas ante Japón, Corea del Sur y una contundente caída 5-1 frente a Austria. Este contexto convierte el duelo ante Alemania en una oportunidad clave para recuperar confianza y ajustar su funcionamiento colectivo, especialmente considerando que será uno de los últimos ensayos antes del torneo del próximo verano, donde las Estrellas Negras aspiran a competir a un nivel más cercano al de sus mejores versiones internacionales.

México (CDMX) : 12:45 horas

: 12:45 horas Centroamérica : 12:45 horas

: 12:45 horas Estados Unidos: 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT)

14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT) Colombia : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina: 15:45 horas

Alineaciones probables para el Alemania vs Ghana de este lunes 30 de marzo

Julian Nagelsmann, técnico de Die Mannschaft, se mantiene fiel al 4-3-3, un sistema que ha venido consolidando en sus últimos compromisos con la selección alemana y que apunta a repetir en busca de automatismos. La idea del entrenador pasa por afianzar una estructura reconocible, donde el control del mediocampo y la amplitud por bandas permitan generar superioridades constantes en campo rival. La continuidad en el dibujo táctico no solo responde a una cuestión de identidad, sino también a la necesidad de optimizar los movimientos colectivos y la sincronización entre líneas.

Por su parte, Otto Addo tampoco suele apartarse de su 4-4-2 al frente de The Black Stars, un esquema que, si bien no ha ofrecido regularidad en los resultados, sigue siendo la base sobre la que pretende construir de cara al Mundial de 2026. El enfrentamiento ante Alemania se presenta como una prueba de alto nivel para medir la solidez de su planteamiento, especialmente en la transición defensiva y la capacidad para cerrar espacios interiores. Tácticamente, el duelo sugiere un contraste interesante: la ocupación racional y dinámica del 4-3-3 alemán frente a un 4-4-2 más rígido, que deberá ser preciso en los repliegues y eficaz en el juego directo si quiere competir en igualdad de condiciones.

Alemania : Oliver Baumann, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Serge Gnabry, Leroy Sané, Angelo Stiller y Kai Havertz.

: Oliver Baumann, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Serge Gnabry, Leroy Sané, Angelo Stiller y Kai Havertz. Ghana: Lawrence Ati-Zigi, Derrick Kohn, Caleb Yirenkyi, Alexander Djiku, Jonas Adjetey, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Prince Kwabena Adu, Jordan Ayew, Antoine Semenyo y Abdul Fatawu Issahaku

¿Quién transmite en vivo el Alemania vs Ghana y dónde ver por TV y online?

Con una capacidad superior a las 60 mil localidades, la MHPArena se prepara para albergar uno de los amistosos internacionales más atractivos de esta Fecha FIFA: el Alemania vs Ghana. El encuentro representa mucho más que un simple compromiso de preparación, ya que ambas selecciones lo asumen como uno de los últimos ensayos rumbo al Mundial de 2026, una cita en la que buscarán recuperar el protagonismo y la identidad internacional que en distintos momentos de su historia los colocó entre los equipos más competitivos del planeta.

Para no perder detalle de este compromiso, en Claro Sports podrás seguir el clásico minuto a minuto con la información más destacada de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. La cobertura de nuestros expertos ofrecerá un seguimiento puntual del desarrollo del partido, así como del contexto que rodea a dos selecciones que llegan con la intención de reencontrarse con su mejor versión de cara a la próxima Copa del Mundo.

México : Sin transmisión oficial

: Sin transmisión oficial Centroamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Estados Unidos : Fox Sports y fuboTV

: Fox Sports y fuboTV Colombia : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Argentina: ESPN y Disney+

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