¿Penaltis directos o tiempos extras si hay empate en el repechaje mundialista?
Los repechajes de la UEFA y el Intercontinental darán los últimos seis boletos para el Mundial 2026 de 48 selecciones que se jugará este verano
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Quedan sólo seis boletos para completar las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, y esta semana los 12 equipos involucrados finalmente conocerán su destino tras varios meses de incertidumbre. El objetivo es claro: ganar sus respectivos partidos, sin margen de error. En este contexto de alta presión, una de las grandes incógnitas que rodea al repechaje mundialista gira en torno a los criterios de desempate: ¿los encuentros se definirán directamente en penales o habrá tiempos extras antes de esa instancia?
La repesca Intercontinental reúne a la República Democrática del Congo, Jamaica, Irak y Bolivia en la disputa por dos pasaportes al torneo, mientras que en el repechaje de la UEFA participan Bosnia y Herzegovina, Italia, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Chequia y Dinamarca, selecciones que competirán por cuatro boletos. En ambos frentes, la tensión es máxima y cada detalle puede marcar la diferencia, en una lucha que podría resolverse hasta el último segundo de cada partido.
Estos son los criterios de desempate en el repechaje mundialista
Las selecciones involucradas en el repechaje mundialista quedaron emparejadas tras el sorteo celebrado del pasado 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, que definió el camino de cada equipo rumbo a la última oportunidad de clasificar al Mundial 2026, competencia que iniciará el próximo 11 de junio. El formato es directo y sin margen de maniobra: cada ruta se disputa a partido único y, tras las semifinales, los 12 equipos restantes se enfrentan en seis finales que otorgarán el mismo número de boletos, en una serie de duelos que determinarán su destino de forma definitiva.
En este escenario no hay lugar para segundas oportunidades ni ventajas acumuladas, por lo que cada selección está obligada a ganar su encuentro, ya sea en el tiempo reglamentario o en la prórroga si el empate persiste. Al tratarse de eliminatorias a un solo partido, no aplican criterios como el gol de visitante, ni existen mecanismos como el extinto gol de oro o de plata. Así, si la igualdad se mantiene tras los 90 minutos y los dos tiempos extra de 15 minutos, el desenlace llegará desde el punto penal, con una tanda inicial de cinco disparos por equipo y, de ser necesario, muerte súbita hasta definir al ganador.
Resultados de los partidos de semifinales del repechaje rumbo al Mundial 2026
Las semifinales del repechaje rumbo al Mundial 2026 dejaron definidas tanto las finales europeas como los duelos del repechaje Intercontinental, con varios partidos cargados de intensidad y dramatismo. En la UEFA, Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte para avanzar con autoridad, mientras que República Checa protagonizó una remontada ante Irlanda y selló su pase en penales, por lo que ambos se enfrentarán por un boleto que podría llevarlos al Grupo A junto a México. En otras llaves, Suecia superó 3-1 a Ucrania con un triplete de Viktor Gyökeres y se medirá ante Polonia, que vino de atrás para vencer 2-1 a Albania; además, Italia derrotó 2-0 a Irlanda del Norte y enfrentará a Bosnia y Herzegovina, que eliminó a Gales desde los once pasos. En la otra llave europea, Turquía avanzó tras derrotar 1-0 a Rumania y se medirá ante Kosovo, que sorprendió con un 4-3 sobre Eslovaquia.
Fuera de Europa, el repechaje intercontinental también dejó definiciones clave rumbo a las finales. Jamaica cumplió al imponerse 1-0 a Nueva Caledonia y ahora enfrentará a la República Democrática del Congo por el pase, mientras que Bolivia remontó para vencer 2-1 a Surinam y citarse con Irak en el duelo decisivo por un boleto a la Copa del Mundo de Norteamérica.
- Bolivia 2-1 Surinam | Repechaje Intercontinental
- Nueva Caledonia 0-1 Jamaica | Repechaje Intercontinental
- Gales 1 (2) vs (4) 1 Bosnia y Herzegovina | Repechaje UEFA: ruta A
- Italia 2-0 Irlanda del Norte | Repechaje UEFA: ruta A
- Ucrania 1-3 Suecia | Repechaje UEFA: ruta B
- Polonia 2-1 Albania | Repechaje UEFA: ruta B
- Turquía 1-0 Rumania | Repechaje UEFA: ruta C
- Eslovaquia 3-4 Kosovo | Repechaje UEFA: ruta C
- Chequia 2 (4) vs (3) 2 Irlanda | Repechaje UEFA: ruta D
- Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte | Repechaje UEFA: ruta D
Fechas y horarios de las finales del repechaje del Mundial 2026
Recuerda que en Claro Sports te mantendremos al tanto de absolutamente todo lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego durante los repechajes del Mundial 2026, con nuestro ya clásico minuto a minuto, donde no se te escapará ningún detalle, desde las jugadas más importantes hasta el ambiente y las reacciones alrededor de cada partido.
|Repechaje
|Fecha
|Partido
|Sede
|Hora
|Transmisión
|Intercontinental
|31 de marzo
|RD Congo vs Jamaica
|Estadio Akron, Guadalajara
|México (CDMX): 21:00 horas
Centroamérica: 21:00 horas
EE. UU.: 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT)
Colombia: 22:00 horas
Argentina: 00:00 horas (del día siguiente)
|México: TUDN y Vix
Centroamérica: TUDN, Tigo y VIX
Estados Unidos: Fox Sports y Telemundo
Colombia y
Argentina: Directv Sports
|Intercontinental
|31 de marzo
|Irak vs Bolivia
|Gigante de Acero, Monterrey
|México (CDMX): 21:00 horas
Centroamérica: 21:00 horas
EE. UU.: 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT)
Colombia: 22:00 horas
Argentina: 00:00 horas (del día siguiente)
|México: TUDN y Vix
Centroamérica: TUDN, Tigo y VIX
Estados Unidos: Fox Sports y Telemundo
Colombia y
Argentina: Directv Sports
|UEFA
|31 de marzo
|Bosnia vs Italia
|Stadion Bilino Polje, Zenica
|México (CDMX): 12:45 horas
Centroamérica: 12:45 horas
EE. UU.: 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT)
Colombia: 13:45 horas
Argentina: 15:45 horas
|México: Sky Sports
Centroamérica y Sudamérica: ESPN y Disney+
Estados Unidos: Fox Sports y VIX
|UEFA
|31 de marzo
|Suecia vs Polonia
|Nacional Arena, Estocolmo
|México (CDMX): 12:45 horas
Centroamérica: 12:45 horas
EE. UU.: 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT)
Colombia: 13:45 horas
Argentina: 15:45 horas
|México: Sky Sports
Centroamérica y Sudamérica: ESPN2 y Disney+
Estados Unidos: fuboTV y VIX
|UEFA
|31 de marzo
|Turquía vs Kosovo
|Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina
|México (CDMX): 12:45 horas
Centroamérica: 12:45 horas
EE. UU.: 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT)
Colombia: 13:45 horas
Argentina: 15:45 horas
|México: Sky Sports
Centroamérica y Sudamérica: Disney+
Estados Unidos: Fox Sports y VIX
|UEFA
|31 de marzo
|Chequia vs Dinamarca
|Generali Arena, Praga
|México (CDMX): 12:45 horas
Centroamérica: 12:45 horas
EE. UU.: 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT)
Colombia: 13:45 horas
Argentina: 15:45 horas
|México: Sky Sports
Centroamérica y Sudamérica: Disney+
Estados Unidos: fuboTV y VIX