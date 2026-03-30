¿Penaltis directos o tiempos extras si hay empate en el repechaje mundialista?

Los repechajes de la UEFA y el Intercontinental darán los últimos seis boletos para el Mundial 2026 de 48 selecciones que se jugará este verano

El repechaje mundialista llega a su recta final | Reuters

Quedan sólo seis boletos para completar las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, y esta semana los 12 equipos involucrados finalmente conocerán su destino tras varios meses de incertidumbre. El objetivo es claro: ganar sus respectivos partidos, sin margen de error. En este contexto de alta presión, una de las grandes incógnitas que rodea al repechaje mundialista gira en torno a los criterios de desempate: ¿los encuentros se definirán directamente en penales o habrá tiempos extras antes de esa instancia?

La repesca Intercontinental reúne a la República Democrática del Congo, Jamaica, Irak y Bolivia en la disputa por dos pasaportes al torneo, mientras que en el repechaje de la UEFA participan Bosnia y Herzegovina, Italia, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Chequia y Dinamarca, selecciones que competirán por cuatro boletos. En ambos frentes, la tensión es máxima y cada detalle puede marcar la diferencia, en una lucha que podría resolverse hasta el último segundo de cada partido.

Estos son los criterios de desempate en el repechaje mundialista

Las selecciones involucradas en el repechaje mundialista quedaron emparejadas tras el sorteo celebrado del pasado 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, que definió el camino de cada equipo rumbo a la última oportunidad de clasificar al Mundial 2026, competencia que iniciará el próximo 11 de junio. El formato es directo y sin margen de maniobra: cada ruta se disputa a partido único y, tras las semifinales, los 12 equipos restantes se enfrentan en seis finales que otorgarán el mismo número de boletos, en una serie de duelos que determinarán su destino de forma definitiva.

En este escenario no hay lugar para segundas oportunidades ni ventajas acumuladas, por lo que cada selección está obligada a ganar su encuentro, ya sea en el tiempo reglamentario o en la prórroga si el empate persiste. Al tratarse de eliminatorias a un solo partido, no aplican criterios como el gol de visitante, ni existen mecanismos como el extinto gol de oro o de plata. Así, si la igualdad se mantiene tras los 90 minutos y los dos tiempos extra de 15 minutos, el desenlace llegará desde el punto penal, con una tanda inicial de cinco disparos por equipo y, de ser necesario, muerte súbita hasta definir al ganador.

Resultados de los partidos de semifinales del repechaje rumbo al Mundial 2026

Las semifinales del repechaje rumbo al Mundial 2026 dejaron definidas tanto las finales europeas como los duelos del repechaje Intercontinental, con varios partidos cargados de intensidad y dramatismo. En la UEFA, Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte para avanzar con autoridad, mientras que República Checa protagonizó una remontada ante Irlanda y selló su pase en penales, por lo que ambos se enfrentarán por un boleto que podría llevarlos al Grupo A junto a México. En otras llaves, Suecia superó 3-1 a Ucrania con un triplete de Viktor Gyökeres y se medirá ante Polonia, que vino de atrás para vencer 2-1 a Albania; además, Italia derrotó 2-0 a Irlanda del Norte y enfrentará a Bosnia y Herzegovina, que eliminó a Gales desde los once pasos. En la otra llave europea, Turquía avanzó tras derrotar 1-0 a Rumania y se medirá ante Kosovo, que sorprendió con un 4-3 sobre Eslovaquia.

Fuera de Europa, el repechaje intercontinental también dejó definiciones clave rumbo a las finales. Jamaica cumplió al imponerse 1-0 a Nueva Caledonia y ahora enfrentará a la República Democrática del Congo por el pase, mientras que Bolivia remontó para vencer 2-1 a Surinam y citarse con Irak en el duelo decisivo por un boleto a la Copa del Mundo de Norteamérica.

Fechas y horarios de las finales del repechaje del Mundial 2026

Recuerda que en Claro Sports te mantendremos al tanto de absolutamente todo lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego durante los repechajes del Mundial 2026, con nuestro ya clásico minuto a minuto, donde no se te escapará ningún detalle, desde las jugadas más importantes hasta el ambiente y las reacciones alrededor de cada partido.

Repechaje Fecha Partido Sede Hora Transmisión Intercontinental 31 de marzo RD Congo vs Jamaica Estadio Akron, Guadalajara México (CDMX): 21:00 horas

Centroamérica: 21:00 horas

EE. UU.: 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT)

Colombia: 22:00 horas

Argentina: 00:00 horas (del día siguiente) México: TUDN y Vix

Centroamérica: TUDN, Tigo y VIX

Estados Unidos: Fox Sports y Telemundo

Colombia y

Argentina: Directv Sports Intercontinental 31 de marzo Irak vs Bolivia Gigante de Acero, Monterrey México (CDMX): 21:00 horas

Centroamérica: 21:00 horas

EE. UU.: 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT)

Colombia: 22:00 horas

Argentina: 00:00 horas (del día siguiente) México: TUDN y Vix

Centroamérica: TUDN, Tigo y VIX

Estados Unidos: Fox Sports y Telemundo

Colombia y

Argentina: Directv Sports UEFA 31 de marzo Bosnia vs Italia Stadion Bilino Polje, Zenica México (CDMX): 12:45 horas

Centroamérica: 12:45 horas

EE. UU.: 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT)

Colombia: 13:45 horas

Argentina: 15:45 horas México: Sky Sports

Centroamérica y Sudamérica: ESPN y Disney+

Estados Unidos: Fox Sports y VIX UEFA 31 de marzo Suecia vs Polonia Nacional Arena, Estocolmo México (CDMX): 12:45 horas

Centroamérica: 12:45 horas

EE. UU.: 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT)

Colombia: 13:45 horas

Argentina: 15:45 horas México: Sky Sports

Centroamérica y Sudamérica: ESPN2 y Disney+

Estados Unidos: fuboTV y VIX UEFA 31 de marzo Turquía vs Kosovo Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina México (CDMX): 12:45 horas

Centroamérica: 12:45 horas

EE. UU.: 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT)

Colombia: 13:45 horas

Argentina: 15:45 horas México: Sky Sports

Centroamérica y Sudamérica: Disney+

Estados Unidos: Fox Sports y VIX UEFA 31 de marzo Chequia vs Dinamarca Generali Arena, Praga México (CDMX): 12:45 horas

Centroamérica: 12:45 horas

EE. UU.: 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT)

Colombia: 13:45 horas

Argentina: 15:45 horas México: Sky Sports

Centroamérica y Sudamérica: Disney+

Estados Unidos: fuboTV y VIX

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