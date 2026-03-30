‘Pibe’ Valderrama defiende a James Rodríguez: “¿Y los otros qué?”

Las sensaciones del combinado nacional después de enfrentar a Croacia y a Francia no son las mejores, de cara al debut en el Mundial.

Pibe Valderrama habla de James Rodríguez / Vizzor Image.

Después de lo que fue la estrepitosa presentación de Colombia ante Francia, Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama habló sobre la actualidad de la Selección Colombia. Voz autorizada para tocar el tema porque a falta de 73 días para que empiece el Mundial y basándose en estos 2 últimos juegos, el panorama es preocupante.

“Es una situación más complicada, porque jugamos muy mal. Yo no me preocupo, yo me ocupo de las cosas y de las situaciones que hay en la vida, el profesor se tiene que ocupar y los jugadores también de estos dos partidos que pasaron, porque no se jugó bien. El inconveniente es este, este equipo venía bien y por eso clasificamos, la Selección Colombia clasificó por merito propio”, aseguró el exjugador.

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Preocupante el nivel de los jugadores

“Nivel de jugadores está muy bajo. Todo el mundo ve a James, todo el mundo habla de James, pero James no está jugando ¿Y los otros?, el profesor está metiendo a James para que James coja ritmo, pero los otros también han bajado de nivel”, señaló Valderrama en sus redes sociales.

“En los equipos, todos los fines de semana son figuras. La bandera pesa, creo, porque es que ha pasado. Los jugadores en equipo eran figura, pero llegaban a la Selección y les temblaban los pantalones”.

“’Juanfer’ Quintero, 20 minutos y 20 minutos, jugó bien, y en este partido, Jhon Arias también jugó bien, son los dos que yo destaco. ‘Juanfer’ está listo y juega bien, pero 20 minutos, no, yo lo necesito en 100”, ultimó el ‘Pibe’.

Después de lo que fue la disputa de la doble fecha FIFA de marzo, los jugadores de la Selección Colombia ya se encuentran de regreso a sus clubes. Claramente y como lo menciona el exjugador hay varios futbolistas con niveles deportivos muy bajos, teniendo en cuenta la gran meta: hacer una buena presentación en la Copa del Mundo.

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