Cambio de concepto: el medidor de la Selección Colombia no será la Eliminatoria, sino la Copa América

El aumento de plazas para el Mundial ha hecho que el proceso clasificatorio pierda importancia para Sudamérica.

Néstor Lorenzo, D.T. de la Selección Colombia. – Raúl Arboleda, AFP.

La convocatoria de la Selección Colombia que se conoció para los partidos amistosos de la última semana de septiembre y la primera de octubre es bien especial. Se trata del inicio de un nuevo ciclo que ha traído consigo el recambio generacional y la oportunidad de ver a nuevos jugadores con el combinado cafetero. Sin embargo, se convierte en un arma de doble filo, teniendo en cuenta que la Eliminatoria ya no va a ser un medidor de alta exigencia, sino que ese lugar pasa a ser ocupado por la Copa América.

Era algo que ya se sabía que iba a suceder. Luego del aumento de cupos para el Mundial a 48, las seis plazas directas para el campeonato orbital han dejado el objetivo de la clasificación como una obligación mínima para la Tricolor. El tema se ve más aun fácil para la cita de 2030, teniendo en cuenta que Argentina, Uruguay y Paraguay van a tener plaza por recibir unos encuentros iniciales del evento que tendrá a España, Portugal y Marruecos como anfitriones.

En ese orden de ideas, lo único que estaría en juego es la disputa por no ser el conjunto que vaya a jugar el torneo de repechajes. Es entonces que la Copa América 2028, de la cual todavía no se conoce sede, cobra una alta importancia para saber en qué nivel se está y si la proyección de nuevos talentos le está aportando al seleccionado colombiano el rendimiento esperado. Por ahora, es Estados Unidos el lugar que toma fuerza para repetir.

Y la verdad es que hay muchas incógnitas por resolverse. Por las razones expuestas, hay voces por toda Sudamérica que vienen alentando un pedido conjunto entre las naciones para que Conmebol no opte por un sistema tradicional de 18 partidos para cada representación en su búsqueda del lugar en el Mundial, sino que la oportunidad sea aprovechada para organizar un certamen en formato de copa.

Otra idea, que no es descabellada bajo estas circunstancias, aunque sí resulta bien improbable, es una eventual unificación con Concacaf. El sueño de tener un fútbol continental consolidado se hace complicado para un proceso clasificatorio por diversos motivos. El primero es el tiempo, que ya juega en contra ante una Eliminatoria que debería iniciar en marzo de 2027. Otro radica en las enormes distancias y que requerirían una logística complicada para los viajes. Finalmente, la natural lucha de poder que puede haber entre los dos organismos rectores.

Volviendo al tema puntual de la Selección Colombia, sea como sea que se vaya a resolver lo de la Eliminatoria, el objetivo principal ahora pasa por tener un buen protagonismo en la Copa América. Distinto a lo acostumbrado, entrar al Mundial ya no es algo que trasnoche a nadie, pero la deuda de títulos sigue estando presente tras haber perdido la final contra Argentina en 2024 de una manera casi infantil.

Se venía hablando de que el reto representa una oportunidad y también un riesgo. Esto segundo es porque ya quedará poco más de año y medio para el certamen. Ahora mismo, es entendible que Néstor Lorenzo quiera observar nuevos jugadores para alimentar su proyecto, pero no es algo a lo que pueda dedicarse por mucho tiempo. No le puede volver a suceder, como ya fue con la posición del portero, que se quede probando con jugadores que poco y nada han demostrado en cuanto a sus méritos para estar convocados ni, mucho menos, ser titulares.

El director técnico argentino sigue en el cargo porque tiene ganada la confianza de los directivos de la Federación, pero no se va a esconder con un dedo todo el debate que hubo y la gran cantidad de voces que no apoyaban su continuidad. En parte, esas posturas han estado alentadas por situaciones en las que jugadores que no han estado a la altura del rigor sigan en los listados. La Copa América está a la vuelta de la esquina.

Te puede interesar