Kevin Viveros, ¿la nueva esperanza de gol en la Selección Colombia?

El goleador del Brasileirao, al servicio de Atlético Paranaense, recibe su primera convocatoria en la era de Néstor Lorenzo.

Kevin Viveros, goleador del Brasileirao | REUTERS/Thiago Bernardes

La renovación de Colombia empieza a tener su primera fase. Néstor Lorenzo dio la sorpresa con varios llamados inéditos dentro de la convocatoria para los próximos amistosos ante México, Paraguay y Perú. Serán tres semanas nutridas de trabajo, con rivales de fogueo que definirán si ellos están a la altura del desafío.

De a poco, el grupo de jugadores va llegando a los Estados Unidos para ponerse bajo las órdenes del entrenador argentino. Varias caras nuevas llaman poderosamente la atención. Unos venían pidiendo pista desde antes de la Copa del Mundo, y otros, de repente, ni estaban en el radar de la prensa o los propios hinchas.

Kevin Viveros es uno de los que ha merecido llegar al grupo. El delantero de Atlético Paranaense vive el momento más dulce de su carrera, llegando al punto de liderar la tabla de goleadores del Brasileirao durante varias semanas. A sus 26 años, el ariete manifestó que cumplirá su sueño de vestir la camiseta amarilla de su país.

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Mucho se le recuerda por su paso en Atlético Nacional. Emprendió vuelo al exterior en julio del año pasado, recalando en el Brasileirao para tomarse revancha fuera del país. Militó en clubes como el Carabobo de Venezuela e incluso el FK Sarajevo de Bosnia, sin lograr la continuidad deseada hasta que fue repatriado por los ‘Verdolagas’.

Ahora vive la plenitud goleadora, superando en la tabla de goleo a referentes de peso en la liga más fuerte de Sudamérica. Actualmente ocupa la cima con 18 anotaciones, por encima de Pedro (16), Gabriel Barbosa (11) y Carlos Vinicius (10). Una temporada que posiblemente lo catapulte a otro equipo más fuerte y ambición.

Viveros, ante su sueño de llegar a la Selección Colombia

“Voy a cumplir mi sueño y después vuelvo”, relató Viveros en un video que publicó el club de Coritiba. Fue liberado antes del fin de semana, recordando que no disputó el duelo ante Bahía (triunfo 2-1) por cumplir una sanción. Por todo concepto lleva 19 dianas en un total de 32 apariciones.

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El delantero llega en una etapa trascendental de la ‘Tricolor’. Es casi que seguro que sume sus primeros minutos con la absoluta. Ya formó parte de selecciones juveniles en 2018, cuando Arturo Reyes estaba al comando. En medio de una competencia reñida, con nombres como Luis Suárez, Camilo Durán y Jhon Córdoba (ahora ausente), espera hacerse a un lugar rumbo a las Eliminatorias y la próxima Copa América.

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