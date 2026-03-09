Posibles alineaciones del Bucaramanga vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El ‘Leopardo’ quiere lavarse la cara tras su eliminación internacional, mientras que Pereira le apunta a salir de la crisis.

Las posibles nóminas del Bucaramanga vs Pereira en el Montanini

Este martes se baja el telón de la décima fecha de la Liga BetPlay. El cronograma fue algo atípico por cuenta de las elecciones en el país, por lo que gran parte de la jornada se disputó entre semana. Ahora bien, dos equipos golpeados se medirán en el Américo Montanini para definir un ganador.

Los ‘Leopardos’, en la localía, vienen de quedar eliminados a manos de América de Cali. Una relegación muy dolorosa para la ciudad y el elenco dirigido por Leonel Álvarez. Del otro lado, Pereira fue vapuleado (al punto de la humillación) en El Campín por Millonarios, además de que se confirmó su estadía como local en Yopal (Casanare).

Posible alineación del Bucaramanga para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Bucaramanga: Aldaír Quintana; Aldaír Gutiérrez, Jéfferson Mena, José García, Fredy Hinestroza; Félix Charrupí, Gustavo Charrupí, Leonardo Flores; Kevin Londoño, Juan Camilo Mosquera y Luciano Pons. DT: Leonel Álvarez.

Posible alineación del Pereira para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pereira: Yimi Gómez; Jordy Monroy, Éber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Ederson Moreno; Yuber Quiñones, Jhon Largacha y Marco Pérez. DT: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver a Bucaramanga vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la décima fecha en el Américo Montanini, tendrá su pitazo inicial este martes 10 de marzo a partir de las 6:20 de la tarde. Usted podrá ver el cotejo por la señal de Win+ Fútbol, así como la plataforma de Win Play.

Últimos partidos del Bucaramanga

05.03.2026 | América de Cali 2-1 Bucaramanga | Copa Sudamericana (primera fase).

28.02.2026 | Independiente Medellín 1-2 Bucaramanga | Fecha 9.

21.02.2026 | Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali | Fecha 8.

10.02.2026 | Bucaramanga 0-0 Deportes Tolima | Fecha 6.

06.02.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Bucaramanga | Fecha 5.

Últimos partidos del Pereira

26.02.2026 | Millonarios 5-1 Deportivo Pereira | Fecha 9.

20.02.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 8.

14.02.2026 | Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 7.

08.02.2026 | Jaguares 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 5.

02.02.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Junior | Fecha 4.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Javier Villa (Antioquia).

Javier Villa (Antioquia). Asistente 1: Carlos Zemanate (Huila).

Carlos Zemanate (Huila). Asistente 2: Elkin Charrys (Bolívar).

Elkin Charrys (Bolívar). Cuarto árbitro: Brayan González (Santander).

Brayan González (Santander). VAR: Héider Castro (Bogotá).

Héider Castro (Bogotá). AVAR: Iván Ballesta (Cundinamarca).

