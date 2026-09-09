Apple Event 2026 en vivo: transmisión y presentación de los nuevos iPhone 18 Pro, precios y fecha de venta

Apple realizará este 9 de septiembre su presentación desde Cupertino, con transmisión gratuita para México

Apple realizará este miércoles 9 de septiembre su evento de presentación de productos, una cita en la que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max aparecen como los principales candidatos para encabezar los anuncios. La compañía transmitirá la presentación desde Apple Park, en Cupertino, California, para usuarios de México y otros países.

La expectativa también apunta hacia el primer teléfono plegable de la marca, además de posibles anuncios relacionados con Apple Watch y AirPods. Uno de los puntos por conocer será el precio de los iPhone 18 Pro en México y la fecha en la que comenzarán las reservaciones y ventas.

¿A qué hora empieza el Apple Event 2026 hoy 9 de septiembre?

El Apple Event 2026 será este miércoles 9 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Apple fijó el inicio para las 10:00 horas del Pacífico de Estados Unidos y confirmó el horario de las 11:00 horas para la Ciudad de México en su página oficial.

La transmisión será gratuita y podrá seguirse desde el sitio Apple.com, la aplicación Apple TV y el canal oficial de Apple en YouTube. La página para desarrolladores de la empresa también identifica el evento bajo el nombre “Surprise and shine”, que en el sitio mexicano aparece como “Sorpresas listas para brillar”.

¿Qué presentará Apple en su evento de este miércoles? Esto se sabe.

Los reportes previos colocan al iPhone 18 Pro y al iPhone 18 Pro Max entre los dispositivos que Apple mostraría este miércoles. Entre las modificaciones que se han mencionado aparecen el procesador A20 Pro, cambios en Dynamic Island, ajustes en el sistema de cámaras y modificaciones relacionadas con la batería.

El iPhone 18 convencional podría quedar fuera del evento de septiembre. Apple habría modificado su calendario para reservar este modelo para 2027. Esto permitiría que los modelos Pro compartieran la presentación con el primer iPhone plegable de la compañía.

Ese teléfono plegable es otro de los productos que concentran la atención. Los reportes de las últimas horas apuntan a un dispositivo con formato de libro y un precio de alrededor de 2,000 dólares en Estados Unidos. La cantidad equivaldría a más de 33 mil pesos al tipo de cambio. Apple no ha publicado un precio oficial para este producto.

También se espera información sobre el Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 y AirPods 5. Los reportes apuntan a cambios de procesador, funciones relacionadas con actividad y salud para los relojes, además de dos versiones de AirPods 5, una con cancelación de ruido y otra sin esa función.

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