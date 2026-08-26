Claro conecta el hospital de campaña de la Fundación Cardioclinic en Pereira para fortalecer la atención de la emergencia y la gestión de ayudas

El hospital de campaña, ubicado en la Plazoleta Risaralda, cuenta ahora con una conexión de fibra óptica de 500 megas entregada por Claro sin costo.

Claro ayuda a hospital tras terremoto | Claro Colombia.

Como parte de las acciones que viene adelantando para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto, Claro Colombia habilitó una conexión de fibra óptica de 500 megas en el hospital de campaña instalado provisionalmente por la Fundación Cardioclinic de Pereira en la Plazoleta Risaralda, contigua al estadio de la ciudad.

La solución de conectividad fue entregada sin costo y permitirá fortalecer la operación de este espacio temporal de atención médica, habilitado para responder a las necesidades de la población afectada mientras avanzan los procesos de recuperación de la infraestructura hospitalaria.

Uno de los principales usos de esta conectividad será la operación de una plataforma tecnológica que permite realizar la trazabilidad de los recursos destinados a la emergencia. Gracias a esta herramienta, cada equipo médico, insumo, elemento de apoyo o donación que llega al hospital de campaña puede ser registrado y monitoreado de manera organizada, incluyendo información sobre su procedencia y condiciones de uso, fortaleciendo así la gestión eficiente y transparente de los recursos recibidos para la atención de los pacientes.

El hospital de campaña presta atención a la comunidad en especialidades como odontología, triage, pediatría, ginecología, psicología, ortopedia, fonoaudiología, fisioterapia y cirugía plástica, contribuyendo a garantizar la continuidad de servicios médicos fundamentales para las personas afectadas por la emergencia.

El hospital de campaña presta atención a la comunidad en especialidades como odontología, triage, pediatría, ginecología, psicología, ortopedia, fonoaudiología, fisioterapia y cirugía plástica, contribuyendo a garantizar la continuidad de servicios médicos fundamentales para las personas afectadas por la emergencia.

Esta acción hace parte del trabajo articulado que Claro Colombia ha venido desarrollando junto con autoridades locales, entidades públicas y organizaciones de la región para fortalecer la respuesta institucional frente al terremoto. La compañía también ha habilitado conectividad en puntos estratégicos para la atención de la emergencia, entre ellos el principal albergue temporal de Pereira, el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) y la sede temporal de la Secretaría TIC del municipio.

“La iniciativa se suma a las diferentes acciones desplegadas por Claro para apoyar a las comunidades afectadas, fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y contribuir a la recuperación gradual de las regiones impactadas”, destacó Julio Pérez, director regional de Claro Colombia.

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