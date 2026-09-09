¿Cómo acceder a la preventa de Anuel AA en Claro club?

El cupón estará disponible del 9 al 11 de septiembre, o hasta agotar existencias en www.claroclub.com.co o en Mi Claro app.

Anuel AA en Bogota, beneficio con Claro | Claro Colombia.

Los fanáticos de la música urbana tendrán una nueva oportunidad para asegurar su lugar en uno de los conciertos más esperados del año. Claro club anunció una preventa para que los clientes Claro puedan acceder a las entradas del concierto de Anuel AA, quien llegará al país con su gira Real Hasta La Muerte 2 Tour y una puesta en escena que reúne los mayores éxitos de su carrera.

Reconocido como una de las figuras más influyentes de la música urbana latina, Anuel AA ha consolidado una carrera marcada por éxitos globales como China, Secreto, Ella Quiere Beber, Adicto y Más Rica Que Ayer, canciones que han acumulado miles de millones de reproducciones y lo han convertido en un referente del género. Con su gira Real Hasta La Muerte 2 Tour, el artista puertorriqueño promete un espectáculo que recorrerá los principales momentos de su trayectoria y reunirá a miles de seguidores en Bogotá.

Del 9 al 11 de septiembre, o hasta agotar existencias, los clientes Claro podrán descargar el cupón de preventa en www.claroclub.com.co o en Mi Claro app, y utilizarlo para la compra de entradas en Ticketmaster.

¿Cómo obtener el beneficio con Claro música?

Ingrese a www.claroclub.com.co o en Mi Claro app. Descargar el cupón del beneficio. Ingresar a Ticketmaster. Elegir las localidades y la cantidad de boletas, hasta un máximo de 10 boletas

individuales. Ingresar el código del cupón de Claroclub y realizar la compra.

Ver TYC en https://www.ticketmaster.co/event/anuel-aa-tyc-claro.

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