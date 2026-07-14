Colombia estrena nuevas reglas para patinetas y scooters eléctricos: estos son los cambios

La resolución que saldrá en los próximos días establecerá reglas para patinetas eléctricas, scooters y bicicletas eléctricas, estableciendo límites de velocidad, uso obligatorio de casco, identificación y requisitos para fortalecer la seguridad vial.

Patinetas | Michal Fludra / NurPhoto / NurPhoto vía AFP.

La micromovilidad continúa creciendo en las principales ciudades de Colombia, donde la venta de los vehículos livianos eléctricos ha aumentado un 204% en el último año, de acuerdo con cifras de la Andi y Fenalco. Este auge ha llevado que el país se prepare para la expedición de una nueva normativa, pues en las próximas semanas el Ministerio de Transporte expedirá la resolución que reglamenta la Ley 2486 de 2025, estableciendo las condiciones técnicas y de circulación para patinetas eléctricas, scooters y bicicletas con pedaleo asistido o motor eléctrico de hasta 1.000 vatios (W), con el propósito de fortalecer la seguridad vial de los usuarios.

De acuerdo con Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de Segway Colombia, compañía especializada en vehículos de movilidad personal representada exclusivamente por CKT Global, entre los principales cambios que contempla el proyecto se encuentra la exclusión de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) Tipo A y Tipo B del régimen vehicular automotor. Esto significa que los vehículos no requerirán matrícula, SOAT ni licencia de conducción. A cambio, deberán cumplir nuevas obligaciones como el uso de casco certificado, una lámina física de identificación instalada en el vehículo, límites de velocidad de hasta 25 km/h para el Tipo A y 40 km/h para el Tipo B, circulación exclusiva por la cicloinfraestructura cuando corresponda y la prohibición de transportar acompañantes.

“Esta nueva resolución es un paso importante para consolidar la micromovilidad en Colombia bajo reglas claras, pues contar con un marco técnico permite fortalecer la seguridad vial, brindar mayor claridad y facilitar la adopción de soluciones de movilidad eléctrica bajo criterios uniformes. Desde que llegamos al país hemos promovido el uso de tecnologías orientadas a mejorar la seguridad de los usuarios, con estándares desarrollados bajo regulaciones exigentes como la Unión Europea. Al tener presencia en 120 países, nuestras soluciones cumplen con los requisitos técnicos más rigurosos a nivel mundial y ahora la expedición de esta resolución permitirá fortalecer ese camino en Colombia para aportar como referente técnico”, afirma.

Además, el directivo señala que esta normativa está alineada con las tecnologías de seguridad incorporadas en el diseño de sus vehículos. Entre ellas, se encuentran sistemas de iluminación frontal y trasera de alta visibilidad, direccionales integradas de fábrica, pantallas que muestran en tiempo real la velocidad y el estado de la batería, así como limitadores electrónicos, que evitan modificaciones no autorizadas de la velocidad máxima. De igual forma, es de las pocas marcas que aplica ingeniería automotriz y de motociclismo para erradicar los mayores miedos de los usuarios urbanos, combinando software inteligente y hardware estructural.

Un ejemplo de ello es el Sistema de Control de Tracción (TCS), que lee la velocidad de giro de la rueda más de 200 veces por segundo, modulando la fuerza del motor en milisegundos para devolver el agarre y garantizar cero derrapes sobre superficies resbaladizas. Por otro lado, la Geometría de Estabilidad (SegRide™) rediseña el esqueleto del vehículo bajando el centro de gravedad e inclinando el manubrio hacia atrás, logrando una estabilidad de motocicleta que erradica el bamboleo a altas velocidades y evita que el piloto salga despedido en frenadas de pánico. Por último, es de las pocas marcas que integran estándares de protección al agua y polvo IPX, permitiendo que los vehículos Segway sean alternativas de movilidad urbana sostenible.

Además, el proyecto contempla la elaboración de protocolos específicos para la atención de emergencias relacionadas con este tipo de sistemas. En este frente, la compañía implementó un sistema de gestión electrónica de baterías (Battery Management System – BMS), encargado de supervisar permanentemente variables como temperatura, voltaje y funcionamiento de las celdas para prevenir sobrecalentamientos, cortocircuitos o fallas térmicas.

Pese a que la nueva resolución presenta avances importantes y un espaldarazo a la movilidad eléctrica personal, en el futuro se necesitarán otros ajustes que logren adaptarse a la rápida evolución que esta industria está teniendo en materia de tecnología y seguridad, alrededor del mundo.

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