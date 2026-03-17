Octavos de final de Conference League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de vuelta

Los boletos a la ronda de cuartos de final se definen y tú podrás seguir los encuentros a través de Claro Sports

Dónde ver los partidos de vuelta de los octavos de Conference League | Claro Sports

¡Se define todo! La Conference League 2026 entra en su etapa más intensa con la disputa de los partidos de vuelta de los octavos de final. Solo una serie parece definida, mientras que la mayoría de las eliminatorias mantienen la tensión, de la cual, podrás ser testigo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Bajo el contexto anterior, el conjunto griego del AEK Atenas donde milita el mexicano Orbelín Pineda prácticamente aseguró su lugar tras el 0-4 en la ida jugada ante el Celje en Eslovenia, mientras que equipos como Shakhtar Donetsk y Rayo Vallecano también llegan con ventaja. Sin embargo, cinco series siguen abiertas, lo que anticipa una jornada con duelos cerrados y posibles sorpresas.

Octavos de final de Conference League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de vuelta ? TV y streaming

La actividad se disputará el jueves 19 de marzo con ocho partidos distribuidos en dos horarios. La jornada promete encuentros atractivos como el Crystal Palace vs AEK Larnaca, el duelo entre Mainz 05 y Sigma Olomouc, así como el choque de la Fiorentina contra Rakow, encuentros que disputan tres de los candidatos al título.

AEK Larnaca vs Crystal Palace | Jueves 19 marzo 11:45 horas | Claro Sports

Mainz 05 vs Sigma Olomouc | Jueves 19 marzo 11:45 horas | Claro Sports

Rakow vs Fiorentina | Jueves 19 marzo 11:45 horas | ESPN y Disney+

AEK Atenas vs Celje | Jueves 19 marzo 11:45 horas | ESPN y Disney+

Sparta Praga vs AZ Alkmaar | Jueves 19 marzo 13:50 horas | Claro Sports

Rayo Vallecano vs Samsunspor | Jueves 19 marzo 13:50 horas | Claro Sports

Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan | Jueves 19 marzo 13:50 horas | ESPN y Disney+

Racing Estrasburgo vs Rijeka | Jueves 19 marzo 13:50 horas | ESPN y Disney+

¿Quiénes son los favoritos de los Octavos de final de Conference League 2026, según la IA?

Los partidos de vuelta de los octavos de final llegan con contextos muy distintos. Hay equipos que prácticamente resolvieron su eliminatoria en la ida, mientras que otros dejaron todo abierto y obligan a un análisis más detallado, considerando rendimiento reciente, experiencia internacional y capacidad de reacción bajo presión.

AEK Larnaca vs Crystal Palace: Crystal Palace parte como favorito por plantilla, ritmo competitivo en la Premier League y por el empate sin goles en la ida. El equipo inglés tiene más variantes ofensivas y debería imponer condiciones, aunque el AEK Larnaca jugará en casa y necesita arriesgar. Si el Palace marca primero, la serie puede romperse rápidamente.

ritmo competitivo en la Premier League y por el empate sin goles en la ida. El equipo inglés tiene más variantes ofensivas y debería imponer condiciones, aunque el AEK Larnaca jugará en casa y necesita arriesgar. Si el Palace marca primero, la serie puede romperse rápidamente. Mainz 05 vs Sigma Olomouc : El empate 0-0 deja la eliminatoria completamente abierta, pero Mainz tiene ventaja por nivel de liga y profundidad en su plantel. El conjunto alemán suele ser intenso en casa y genera muchas ocasiones. Sigma Olomouc necesitará un partido casi perfecto en defensa y aprovechar alguna transición para competir.

: El empate 0-0 deja la eliminatoria completamente abierta, pero El conjunto alemán suele ser intenso en casa y genera muchas ocasiones. Sigma Olomouc necesitará un partido casi perfecto en defensa y aprovechar alguna transición para competir. Rakow vs Fiorentina : Fiorentina llega con ventaja (2-1) y mayor experiencia en competiciones europeas. El equipo italiano sabe manejar este tipo de escenarios y tiene recursos para controlar el ritmo del partido. Rakow, sin embargo, ya mostró que puede competir y en casa podría presionar desde el inicio. Aún así, la Fiore es favorita para avanzar.

: Fiorentina llega con ventaja (2-1) y mayor experiencia en competiciones europeas. El equipo italiano sabe manejar este tipo de escenarios y tiene recursos para controlar el ritmo del partido. Rakow, sin embargo, ya mostró que puede competir y en casa podría presionar desde el inicio. AEK Atenas vs Celje : Es la serie más inclinada. El 0-4 en la ida deja al AEK Atenas con un pie en la siguiente ronda . Además, el equipo griego cuenta con mayor experiencia internacional y mejor plantel. Celje necesitaría una remontada histórica, lo que luce poco probable.

: Es la serie más inclinada. . Además, el equipo griego cuenta con mayor experiencia internacional y mejor plantel. Celje necesitaría una remontada histórica, lo que luce poco probable. Sparta Praga vs AZ Alkmaar : El AZ ganó 2-1 en la ida, pero la serie está completamente abierta. Sparta Praga en casa suele ser fuerte y tiene argumentos ofensivos para darle la vuelta. Sin embargo, el AZ es un equipo ordenado y con buen manejo de partido. Es uno de los duelos más parejos de la jornada.

: El AZ ganó 2-1 en la ida, pero la serie está completamente abierta. Sparta Praga en casa suele ser fuerte y tiene argumentos ofensivos para darle la vuelta. Sin embargo, el AZ es un equipo ordenado y con buen manejo de partido. Es uno de los duelos más parejos de la jornada. Rayo Vallecano vs Samsunspor : El Rayo llega con ventaja de 3-1 y con el respaldo de jugar en casa. El equipo español ha mostrado solidez y capacidad para cerrar partidos. Samsunspor necesita una remontada amplia, lo que obligará a dejar espacios. En ese escenario, el Rayo es claro favorito para avanzar.

: El Rayo llega con ventaja de 3-1 y con el respaldo de jugar en casa. El equipo español ha mostrado solidez y capacidad para cerrar partidos. Samsunspor necesita una remontada amplia, lo que obligará a dejar espacios. En ese escenario, Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan: El Shakhtar ganó 1-3 como visitante, un resultado que prácticamente define la eliminatori a. El equipo ucraniano tiene experiencia europea y sabe gestionar ventajas. Lech Poznan necesitaría un partido perfecto y eficacia total, algo complicado ante un rival con oficio.

a. El equipo ucraniano tiene experiencia europea y sabe gestionar ventajas. Lech Poznan necesitaría un partido perfecto y eficacia total, algo complicado ante un rival con oficio. Racing Estrasburgo vs Rijeka: El 2-1 a favor del Estrasburgo en la ida deja la serie abierta. El equipo francés tiene ventaja, pero no definitiva. Rijeka ya demostró que puede competir y buscará aprovechar cualquier error. Aún así, por plantel y contexto de localía, Estrasburgo parte ligeramente como favorito.

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