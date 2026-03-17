Achuapa confirma a su nuevo entrenador tras la salida de Rafael Loredo

El cambio en el banquillo responde a la necesidad de revertir una racha negativa que complicó la situación en la tabla acumulada.

El uruguayo Álvaro García vuelve a los cebolleros | Facebook: Achuapa

Deportivo Achuapa confirmó la contratación de Álvaro García como nuevo entrenador del primer equipo. La decisión llega tras la salida de Rafael Loredo, luego de una serie de resultados que afectaron el rendimiento del club en el Torneo Clausura 2026.

El cambio en el banquillo responde a la necesidad de revertir una racha negativa. En las últimas jornadas, Achuapa acumuló partidos sin victorias, lo que provocó una caída en la clasificación y aumentó la presión sobre el cuerpo técnico anterior.

García regresa a la institución tras su paso en el torneo anterior, donde dirigió al equipo en la fase final. Su conocimiento del plantel fue uno de los factores que influyó en la decisión de la dirigencia para asumir este nuevo ciclo.

El entrenador ya se incorporó a los entrenamientos y comenzó a trabajar con el grupo. Su principal objetivo será recuperar estabilidad en el rendimiento y sumar puntos en un tramo clave del campeonato.

El mal momento en la tabla acumulada

Más allá de la posición en el Clausura, la situación más delicada para Achuapa está en la tabla acumulada. El equipo se mantiene cerca de los puestos de descenso, con una diferencia mínima respecto a otros clubes comprometidos.

Esta cercanía obliga a sumar de manera constante en las próximas jornadas. Cada partido adquiere relevancia directa en la lucha por la permanencia, en un contexto donde los márgenes son reducidos.

El calendario inmediato presenta compromisos importantes, incluidos duelos ante rivales directos. Estos encuentros podrían definir el rumbo del equipo en la recta final de la temporada.

La llegada de Álvaro García busca generar una reacción inmediata. El club apuesta por su experiencia reciente en el equipo para intentar cambiar la dinámica y asegurar la permanencia en la categoría.

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