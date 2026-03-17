Marquense vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Marquense Cobán Imperial, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y Cobán Imperial se enfrentan en un duelo clave por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, con realidades completamente opuestas pero con mucho en juego. Mientras los leones buscan seguir sumando para salir de la zona de descenso en la tabla acumulada, el conjunto cobanero llega con la intención de sostener el liderato del campeonato en una de las canchas más complicadas del torneo.

Marquense suma 15 puntos y se ubica en la octava posición del Clausura, tras registrar cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Omar Arellano ha mostrado una clara mejoría desde su llegada al banquillo, con dos triunfos consecutivos que le devolvieron vida en la lucha por la permanencia: 1-0 ante Malacateco como local y 2-1 frente a Achuapa como visitante. Estos resultados le permitieron recortar distancias en la tabla acumulada, donde sigue último con 38 puntos, pero ya igualó a Guastatoya y se acercó a Mictlán (39), Achuapa (40) y Malacateco (43).

Por su parte, Cobán Imperial llega como uno de los equipos más sólidos del torneo. Con 25 puntos, lidera la tabla del Clausura 2026 gracias a siete victorias, cuatro empates y dos derrotas, además de contar con una mejor diferencia de gol que Comunicaciones, que tiene el mismo puntaje. El equipo dirigido por Martín García atraviesa un gran momento, viene de vencer 2-0 a los Cremas en la última jornada y acumula cinco partidos sin perder, consolidándose como serio candidato a quedarse con el primer lugar en la fase regular.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marquense vs Cobán Imperial de la jornada 14 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Cobán Imperial está programado para el miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Cobán Imperial hoy

Ni Marquense ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Omar Arellano y Martín García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense: Javier Colli; Fernando Fuentes, Oscar Linton, Marco Rodas; David Chuc, Josué Cano, Miguel Escobar, Dylan Flores, William Amaya; Carlos Estrada y Diego Casas. DT: Omar Arellano.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis de León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto; Marco Rivas, Janderson Pereira, Ángel Cabrera; Steven Paredes, Uri Amaral y Yonathan Morán. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Cobán Imperial:

27 de enero de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Marquense 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de marzo de 2025 | Cobán Imperial 3-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 6 de febrero de 2025 | Marquense 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025

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