Olimpia vs Olancho en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Olimpia Olancho, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Olimpia y Olancho protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un duelo directo por los primeros puestos de la tabla. Ambos equipos llegan en buen momento y con la intención de acercarse a la cima, en un campeonato que se mantiene muy parejo en la zona alta.

Olimpia suma 18 puntos y se ubica en la tercera posición, luego de cinco victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Espinel viene de vencer 2-0 a Génesis PN en la última jornada, resultado que le permitió encadenar su segundo triunfo consecutivo tras una racha complicada en los clásicos, donde cayó 2-1 ante Marathón y empató 1-1 frente a Real España. Ahora, los albos buscan mantener el impulso y recortar distancia con los líderes Motagua y Real España, que lideran la tabla con 22 unidades.

Por su parte, Olancho FC llega con 17 puntos en la cuarta posición, producto de cuatro victorias, cinco empates y apenas dos derrotas en el torneo. El conjunto dirigido por John López atraviesa un gran momento, tras imponerse con autoridad 3-0 ante Real España en la jornada anterior. Los Potros ya suman cuatro partidos sin perder y se consolidan como uno de los equipos más regulares del campeonato, manteniéndose al acecho de los primeros lugares.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Olimpia vs Olancho de la jornada 13 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Olimpia y Olancho está programado para el miércoles 18 de marzo a las 17:15 horas y se disputará en el estadio Nacional Chelato Ucles. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Olancho hoy

Ni Olimpia ni Olancho cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y John López utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Edwin Lobo, Facundo Queiroz, Elison Rivas; José Raúl García, Clinton Bennett, Anthony Ortiz; Maynor Arzú, David Flores y Michaell Chirinos. DT: Eduardo Espinel.

Olancho: Gerson Argueta; Carlos Argueta, Geisson Perea, Nelson Muñoz, Omar Elvir; Deyron Martínez, Gabriel Leiva, Yeison Mejía, Juan Delgado, Marlon Ramírez; y Clayvin Zúñiga. DT: John López.

Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Olancho en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Olancho:

28 de enero de 2026 | Olancho 1-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 3 de diciembre de 2025 | Olancho 2-2 Olimpia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 18 de septiembre de 2025 | Olimpia 2-2 Olancho | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de abril de 2025 | Olancho 1-0 Olimpia | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 2 de febrero de 2025 | Olimpia 2-1 Olancho | Torneo Clausura 2025

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