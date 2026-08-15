AC Milan vs Manchester United en vivo: los Red devils sorprenden con un gol tempranero

Disfruta online el AC Milan vs Manchester United por Claro Sports, uno de los últimos partidos de pretemporada de ambas potencias del fútbol europeo

¿A qué hora inicia la transmisión del AC Milan vs Manchester United hoy 15 de agosto?

AC Milan y Manchester United tendrán este sábado 15 de agosto una cita de alto nivel en el Tarczyński Arena de Breslavia, Polonia, en uno de sus últimos compromisos de preparación antes del arranque de la temporada. El partido permitirá conocer el estado de ambos planteles y sus principales figuras antes de los partidos oficiales. Claro Sports llevará una cobertura especial con todos los detalles del encuentro, el seguimiento de los protagonistas, las jugadas más destacadas, estadísticas y las claves que pueden marcar el resultado.

La transmisión en vivo online de AC Milan vs Manchester United estará disponible a través de Claro Sports en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Vive este gran choque internacional junto a nuestro equipo de expertos y disfruta de toda la información previa, el minuto a minuto y el análisis posterior para no perder detalle de uno de los últimos ensayos antes de la nueva temporada.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 08:45 horas

08:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 09:45 horas

09:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 10:45 horas

10:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 11:45 horas

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Inter vs Betis | Sábado 15 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Schalke 04 vs Real Madrid | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas

Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas



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