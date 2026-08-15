La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes están nominados este 15 de agosto y cómo votar por ellos?

Memo Schutz, Yanet García, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Flor Vigna y Masad Altamimi buscan el apoyo del público para evitar la eliminación

Nominados de este 15 de agosto en la Casa de los Famosos. | @LaCasaFamososMx

La tercera semana de la Casa de los Famosos México 2026 está que arde con una nueva eliminación en puerta. Algunos de sus habitantes se encuentran en la cuerda floja. Uno de ellos con las horas contadas, pues este domingo se terminará su participación en el reality show con el Domingo de Eliminación.

Moisés Peñaloza consiguió la victoria en el duelo de salvación del viernes 14 de agosto y obtuvo uno de los beneficios más importantes de la semana en La Casa de los Famosos México 2026. Gracias a este resultado, el participante tuvo la posibilidad de retirarse de la lista de nominados y asegurar su permanencia en el reality por al menos una semana más.

Tras definirse la salvación, la atención se concentra ahora en los habitantes que continúan nominados y que dependerán del voto del público rumbo a la Gala de Eliminación del domingo. El resultado también modifica las estrategias dentro de la casa, donde cada movimiento puede ser determinante para evitar la salida y continuar en la competencia.

Lista de nominados de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién sale este domingo?

La nominación del pasado miércoles dejó definida la placa de la tercera semana en La Casa de los Famosos México 2026, luego de que los habitantes repartieran sus puntos entre sus compañeros. Con ello, quedó conformado el grupo de participantes que estará en riesgo de abandonar la competencia durante la próxima Gala de Eliminación.

Con la salvación de Moisés, los nominados de esta semana son Memo Schutz, Yanet García, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Flor Vigna y Masad Altamimi. Este último ya vivió un momento de máxima tensión en la eliminación anterior, cuando protagonizó un cerrado desenlace en la votación frente a Ximena Herrera, quien finalmente se convirtió en la segunda eliminada de la temporada.

Así puedes votar en La Casa de los Famosos México 2026: guía paso a paso

Las votaciones para apoyar a los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 únicamente están disponibles en los periodos que determina la producción. El sistema abre por primera vez los miércoles, una vez que se conoce la placa de nominados, y vuelve a habilitarse durante las emisiones del jueves y viernes. La última oportunidad para participar llega el domingo, horas antes de que se defina al habitante eliminado de la semana.

Para emitir un voto es necesario ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México, entrar al apartado de votaciones y elegir al participante que se desea salvar. Durante las galas también aparece en pantalla un código QR, que puede escanearse desde un teléfono celular para acceder directamente al portal. Los usuarios de ViX Premium deben iniciar sesión con la cuenta que tenga activa la suscripción para utilizar los beneficios correspondientes y comprobar que el voto haya quedado registrado.

Los miércoles, la votación permanece disponible desde que se anuncia la placa hasta la conclusión de la Post Gala. Los jueves y viernes se habilita durante la Pre Gala, la Gala y la Post Gala, mientras que el domingo vuelve a abrir desde la Pre Gala y permanece activa hasta que Galilea Montijo anuncia oficialmente el cierre de las votaciones durante la transmisión de eliminación.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde ver en vivo y a qué hora es la gala de eliminación?

La actividad en La Casa de los Famosos México 2026 se mantiene durante toda la semana con galas, pruebas y distintas dinámicas que marcan la convivencia de los participantes. De lunes a viernes, las emisiones comienzan a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, y pueden seguirse a través de Canal 5.

Los domingos se celebra la esperada Gala de Eliminación, que inicia a las 20:30 horas y se transmite por Las Estrellas, donde se conoce al habitante que debe abandonar la competencia. Además, quienes deseen seguir lo que ocurre dentro de la casa durante las 24 horas del día pueden hacerlo mediante ViX Premium, plataforma que requiere una cuenta activa y una suscripción de pago.

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