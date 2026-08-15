Inter de Milán vs Betis en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Los dos equipos siguen su preparación rumbo al inicio de la temporada con este partido amistoso que podrás disfrutar por Claro Sports

El arranque de las principales ligas de Europa está cada vez más cerca y Inter de Milán y Real Betis, dos clubes que disputarán la próxima edición de la Champions League, se enfrentan este sábado 15 de agosto en el Estadio San Nicola de Bari. El amistoso servirá como una de las últimas pruebas antes del inicio de la temporada y podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports. Para el conjunto italiano será su quinto y último duelo de preparación, luego de una pretemporada que comenzó ante el Karlsruher en Alemania y continuó con compromisos frente al Manchester City en Hong Kong, además de Milan y Juventus en Perth, Australia.

El Betis de Álvaro Fidalgo llegará a Bari después de una preparación más extensa, con siete encuentros programados antes de afrontar una campaña especial. El quinto lugar conseguido en LaLiga le permitió regresar a la Champions League por segunda ocasión en su historia y primera desde la temporada 2005-06. Durante su pretemporada, el cuadro español se midió al Sportfreunde Lotte, Recreativo de Huelva, Granada, Almería, Arsenal y Bournemouth, antes de cerrar su calendario de amistosos frente al Inter, en un duelo que representa la última oportunidad para ajustar detalles antes de que comiencen los compromisos oficiales.

¿A qué hora inicia la transmisión del Inter de Milán vs Betis hoy 15 de agosto?

La transmisión del Inter de Milán vs Real Betis comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports, con toda la previa del encuentro. El silbatazo inicial está programado para dicha hora, por lo que los aficionados podrán conectarse desde diez minutos antes para seguir todos los detalles previos al partido.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Inter vs Betis | Sábado 15 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Schalke 04 vs Real Madrid | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas

Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas



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