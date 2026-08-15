Falcao García confirma que vivirá en Panamá: ¿Jugará en la liga de este país?

El delantero oriundo de Santa Marta, Magdalena goza de unas merecidas vacaciones, después de finalizar su vínculo con Millonarios y comentar el Mundial 2026.

Falcao García, delantero colombiano | Vizzor

Desde que culminó el Mundial 2026 no se sabían noticias sobre Radamel Falcao García, la única certeza era que no iba a jugar más en Millonarios, por cuestiones extradeportivas los directivos del cuadro ‘Embajador’ aseguraron a varios medios de comunicación que el delantero no iba a renovar el vínculo con la institución.

Pues bien, el ‘Tigre’ habló recientemente con ESPN y aseguró que ahora vivirá en Panamá con su familia: “Es una decisión de vida, una decisión familiar, de venir y residir en Panamá, llevamos poco tiempo, pero ya analizamos esto desde hacer varios meses, muy agradecido con el cariño recibido en este país”.

“Aprovechando para mirar un poco de fútbol. El equipo de San Francisco que va a donar toda la taquilla para los damnificados en Colombia y nos invitaron a Fredy Guarín y a mí para estar acá”, agregó el artillero colombiano.

“Estoy conociendo lo que es el fútbol, conociéndolo desde la tribuna. También tendrá que ver los años que se vivió acá, en lo que decida realizar también. Es algo muy prematuro, es una etapa donde tengo que tomar las cosas con tranquilidad y dándole tiempo a las decisiones que se van a tomar”, ultimó el colombiano, quien no descarta jugar en la liga del vecino país.

Radamel Falcao García fue comentarista en el Mundial para un medio de comunicación latinoamericano, situaciones extradeportivas no permitieron que firmara un nuevo contrato con Millonarios, el equipo en el que jugó sus últimos años. Recientemente surgió un rumor que un equipo de Panamá quería contar con su servicios, pero todo se descartó.

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Cabe mencionar que el delantero oriundo de Santa Marta cuenta con 40 años y no sería raro que ya esté pensando en el retiro del profesionalismo. El ‘Tigre’ jugó en River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano y Millonarios.

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