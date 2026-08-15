Arctic Race of Norway 2026 etapa 3, en vivo

La etapa reina presenta un brutal final en Storheia, donde los favoritos buscarán sacudir la clasificación general

La Arctic Race of Norway 2026 llega a su tercera jornada después de dos días marcados por definiciones al sprint. Giovanni Lonardi abrió la competencia con victoria en Myre y tomó el liderato general, mientras Erlend Blikra respondió en la segunda etapa con triunfo en Andenes. Pese a terminar tercero, el italiano logró conservar el maillot de líder con apenas cuatro segundos de ventaja sobre el noruego, una diferencia que podría desaparecer este sábado.

La etapa 3 será la jornada reina de la carrera, con un recorrido de 146.5 kilómetros entre Stokmarknes y Storheia Summit. El trazado será relativamente accesible durante buena parte del día, pero todo cambiará en el ascenso final, donde los ciclistas enfrentarán 3.4 kilómetros al 10.8 por ciento de pendiente media. El final en alto promete favorecer a los escaladores y provocar los primeros movimientos importantes entre los aspirantes a la clasificación general.

Toda la emoción de la tercera etapa de la Arctic Race of Norway 2026 podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports, con la cobertura de una jornada que puede marcar un punto de quiebre en la lucha por el título. Storheia será el primer gran examen para los favoritos y el escenario en el que la clasificación general podría cambiar por completo.

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