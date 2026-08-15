Marvel revela el nuevo elenco de X-Men: Sadie Sink, Adam Driver y las estrellas que encabezan el regreso de los mutantes

Marvel Studios confirmó la fecha de estreno de su nueva película de X-Men y presentó a los primeros integrantes del equipo que llegará al MCU

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Marvel Studios finalmente comenzó a revelar sus planes para X-Men, una de las películas más esperadas de su próxima etapa. Durante D23, Kevin Feige confirmó que el regreso de los mutantes a la pantalla grande llegará acompañado de un reparto completamente renovado, encabezado por Sadie Sink, Kit Connor, Christopher Abbott y Adam Driver.

La producción, todavía sin título oficial, será dirigida por Jake Schreier, responsable de Thunderbolts*, y marcará la primera película de los X-Men desarrollada directamente por Marvel Studios desde que Disney adquirió 20th Century Fox en 2019. Su estreno ya tiene fecha: 5 de mayo de 2028.

¿Cuáles son las últimas noticias sobre la nueva película de X-Men?

Marvel Studios aprovechó su presentación en D23 para mostrar por primera vez buena parte de la alineación que dará vida a los mutantes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Kevin Feige encabezó el anuncio junto a Schreier y confirmó seis integrantes del nuevo equipo, además del actor que interpretará al principal antagonista.

Uno de los anuncios más importantes fue la incorporación de Adam Driver como Nathaniel Milbury, mejor conocido como Mister Sinister, uno de los villanos históricos de los X-Men. El actor apareció mediante un video durante el evento y explicó que llevaba años hablando con Feige sobre la posibilidad de incorporarse al MCU hasta encontrar el proyecto adecuado.

¿Quiénes forman el reparto de la nueva película de X-Men?

Sadie Sink será Jean Grey, una de las mutantes más poderosas de Marvel y pieza fundamental en prácticamente todas las versiones del equipo. La actriz alcanzó fama mundial gracias a su participación como Max Mayfield en Stranger Things y ya fue presentada como Jean dentro del MCU en Spider-Man: Brand New Day.

Kit Connor interpretará a Scott Summers, Cyclops, líder habitual de los X-Men y uno de los primeros alumnos de Charles Xavier en los cómics. Connor es conocido principalmente por su papel de Nick Nelson en la serie Heartstopper y ahora asumirá un personaje que anteriormente fue interpretado en el cine por James Marsden y Tye Sheridan.

Otro de los cambios importantes estará en Christopher Abbott como Charles Xavier, fundador de los X-Men y mentor de los mutantes. Abbott, conocido por trabajos como Girls, tomará el relevo de dos actores estrechamente relacionados con el personaje: Patrick Stewart y James McAvoy.

Samara Weaving será Emma Frost, poderosa telépata que a lo largo de los cómics ha pasado de ser una de las adversarias de los X-Men a convertirse en una de sus integrantes más importantes. El equipo también contará con Inde Navarrette como Rogue, mutante capaz de absorber los poderes y recuerdos de otras personas mediante el contacto físico. La actriz, quien recientemente saltó al estrellato Obsession, se quedó finalmente con un personaje para el que circularon varios nombres durante los últimos meses.

Maya Boyd interpretará a Storm, una de las figuras más emblemáticas de los X-Men y una mutante capaz de controlar el clima. Finalmente, Adam Driver será Mister Sinister, cuyo nombre es Nathaniel Milbury. El actor de la trilogía más reciente de Star Wars, donde interpretó a Kylo Ren, será el primer gran villano confirmado para esta nueva etapa de los X-Men.

¿De qué va a tratar la nueva película de X-Men?

Marvel todavía no ha revelado una sinopsis oficial ni detalles concretos sobre la historia. Sin embargo, la película será el primer proyecto encargado de presentar formalmente a una nueva generación de X-Men dentro del MCU y de desarrollar con mayor profundidad la existencia de los mutantes y del gen X.

La presencia de Jean Grey, Cyclops, Storm, Rogue, Emma Frost y Professor X apunta a una formación reconocible del equipo desde su primera película, mientras que la inclusión de Mister Sinister permite anticipar un conflicto directamente relacionado con la genética y la evolución mutante, elementos fundamentales del personaje en los cómics.

¿Cómo se conectarán los nuevos X-Men con Avengers: Doomsday?

Antes de presentar definitivamente a la nueva generación, Marvel recurrirá nuevamente a varios integrantes de las películas producidas originalmente por Fox. Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Kelsey Grammer, Alan Cumming y Rebecca Romijn regresarán en Avengers: Doomsday, mientras que Channing Tatum volverá como Gambit después de su aparición en Deadpool & Wolverine.

Marvel no ha aclarado todavía si estos regresos estarán directamente conectados con la historia de X-Men o si Doomsday y Secret Wars servirán para cerrar definitivamente la etapa multiversal antes de presentar una nueva continuidad para los mutantes.

¿Cuándo se estrena la nueva película de X-Men?

Marvel Studios confirmó que X-Men se estrenará exclusivamente en cines el 5 de mayo de 2028. La película llegará después de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, dos producciones que serán fundamentales para reorganizar el MCU antes de abrir su siguiente etapa.

Será además la primera película propia de los X-Men desde Dark Phoenix, estrenada en 2019, y el primer largometraje del equipo producido completamente bajo Marvel Studios. Después de años de apariciones aisladas y regresos de personajes clásicos, los mutantes finalmente tendrán su nueva generación dentro del MCU.

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