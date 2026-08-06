El Águila de Veracruz vs Pericos de Puebla en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

El Estadio Hermanos Serdán recibe el cierre de la serie entre dos equipos que buscan terminar la temporada regular con una victoria

El Águila de Veracruz y los Pericos de Puebla disputarán este jueves 6 de agosto el tercer juego de su serie en el Estadio Hermanos Serdán, en un encuentro determinante para cerrar la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol. Con la Zona Sur todavía en disputa, ambas novenas buscarán una victoria que les permita terminar en la mejor posición posible.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Águila de Veracruz vs Pericos de Puebla hoy 6 de agosto?

El partido está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que ya entrada la noche se conocerá al ganador de esta rivalidad. Cabe recordar que la novena poblana aseguró la serie al ganar los primeros dos juegos en los días anteriores.

¿Dónde ver en vivo el Águila de Veracruz vs Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol?

El enfrentamiento podrá seguirse completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con una transmisión que llevará a los aficionados todos los batazos, las jugadas defensivas y los duelos desde la lomita. El Águila intentará imponerse como visitante, mientras que los Pericos buscarán aprovechar su condición de local en Puebla, en un choque que promete intensidad, estrategia y grandes momentos del béisbol mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: