Rodri da el sí al Barcelona y se aleja del Real Madrid

El mediocampista habría autorizado al club blaugrana a negociar con el Manchester City, aunque la operación exige un desembolso de hasta 70 mde

Rodri habría dado su aprobación para que el Barcelona avance en las gestiones por su fichaje y aceptado todas las condiciones contractuales para fichar con los blaugranas. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el jugador comunicó que el proyecto deportivo encabezado por Hansi Flick es su opción preferida para continuar su carrera. El mediocampista del Manchester City autorizó al club catalán a iniciar conversaciones formales con la institución inglesa, aunque todavía no existe un acuerdo entre las partes.

El internacional español trasladó su decisión a la dirección deportiva culé después de analizar las alternativas disponibles en el mercado. Hasta hace unos días, el Barcelona consideraba que su prioridad era incorporarse al Real Madrid en caso de regresar a LaLiga, escenario que frenaba cualquier movimiento desde las oficinas del Camp Nou.

La posibilidad de llegar al conjunto blanco perdió fuerza después de que las negociaciones se detuvieran por las condiciones económicas de la operación. Tanto el Manchester City como el Real Madrid ya conocen la postura del jugador, quien habría colocado al Barcelona por delante en la elección de su próximo destino.

El siguiente paso será alcanzar un acuerdo por el traspaso con el equipo inglés. Las cifras manejadas para liberar a Rodri se encuentran entre los 60 y 70 millones de euros, cantidad que obliga al Barcelona a estudiar distintas fórmulas financieras antes de presentar una oferta formal.

La lesión de Frenkie de Jong aumentó la atención sobre el centro del campo, aunque su situación no es el único motivo para activar la operación. El neerlandés deberá seguir inicialmente un tratamiento conservador durante dos meses, mientras el club evalúa su recuperación antes de determinar si necesita otra intervención.

La dirección deportiva considera que Rodri puede desempeñarse como mediocentro dentro del sistema de Flick y aportar salida de balón, recuperación y organización desde la base de la jugada. El futbolista también compartiría plantilla con varios compañeros de la selección española, un factor que forma parte de su valoración del proyecto.

El Barcelona deberá resolver el costo del traspaso y el salario del jugador, quien cuenta con uno de los contratos más elevados del Manchester City. La operación tampoco estaba contemplada como la prioridad inicial del mercado, ya que el club mantiene como objetivo reforzar la delantera, pero la disponibilidad del mediocampista modificó su planificación.

Rodri pretende definir su futuro antes de reincorporarse al Manchester City el próximo 13 de agosto. El Barcelona cuenta con la autorización para negociar y ha tomado ventaja sobre el Real Madrid, pero su llegada dependerá de que pueda cerrar los acuerdos económicos con el futbolista y con el conjunto inglés.

Te puede interesar: