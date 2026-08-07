México conquista oro y plata en las finales individuales de natación artística en Santo Domingo 2026

Itzamary González Cuellar conquistó el oro en la rutina libre femenil, mientras Diego Villalobos obtuvo la plata en la prueba varonil

México volvió a subir al podio en la natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de conquistar una medalla de oro y otra de plata en las finales de rutina libre individual. Itzamary González Cuellar se impuso en la rama femenil, mientras Diego Villalobos terminó segundo en la competencia varonil.

La jornada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte comenzó de manera favorable para la representación mexicana con la participación de Itzamary González Cuellar, quien obtuvo una puntuación total de 255.3813 para quedarse con el primer lugar en la prueba de solo libre femenil.

Itzamary González, oro en la prueba libre de natación artística | Claro Sports

La mexicana fue la quinta participante en entrar a la piscina y presentó una rutina acompañada por La Nave del Olvido, en la interpretación de Mon Laferte. Cuellar recibió 122.3000 puntos en impresión artística y 133.0813 en elementos, registros que le permitieron establecer una diferencia importante frente a sus principales rivales.

La medalla de plata quedó en manos de la representante de Aruba, Kim Deiman, quien finalizó con 198.9001 puntos, mientras que la colombiana Emily Minante completó el podio con una calificación de 197.9012.

El resultado amplió la cosecha de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026, donde la natación artística se ha convertido en una de las disciplinas en las que más fuerte se le ha visto al conseguir hasta este momento siete metales: cinco de oro y dos de plata durante la competencia.

Diego Villalobos se cuelga la plata y emociona con música de Juan Gabriel

En la rama varonil, Diego Villalobos protagonizó otra de las actuaciones destacadas para México al conquistar la medalla de plata en la final de solo libre. El nadador eligió Amor Eterno, una de las canciones más reconocidas de Juan Gabriel, para acompañar su presentación.

Villalobos mostró una rutina que le permitió tomar de manera momentánea la primera posición de la clasificación. El mexicano obtuvo 241.3650 puntos, producto de 127.9750 en impresión artística y 113.3900 en elementos. Su puntuación parecía suficiente para mantenerlo al frente, pero posteriormente apareció el colombiano Gustavo Sánchez, quien logró superar al representante mexicano con 243.6738 unidades para llevarse la medalla de oro.

De esta manera, Villalobos terminó con la plata, mientras que Yaquil Alberto, representante de Curazao, obtuvo el bronce con una puntuación de 125.2275. La diferencia entre Sánchez y Villalobos fue de apenas 2.3088 puntos, en una definición cerrada por el primer lugar.

México domina las finales de natación artística

Las medallas individuales se sumaron a una jornada de dominio mexicano en la natación artística, ya que horas antes la delegación nacional también había conquistado dos preseas de oro en las pruebas de dueto técnico femenil y dueto mixto.

En el dueto técnico femenil, María Arellano y Joana Jiménez se quedaron con el primer lugar tras conseguir una calificación de 274.7550 puntos. Aruba terminó con la plata y Colombia completó el podio con el bronce.

México también celebró en el dueto mixto gracias a Itzamary González Cuellar y Diego Villalobos, quienes obtuvieron 222.0067 puntos para subir a lo más alto del podio, antes de volver a competir en sus respectivas pruebas individuales.

Con estos resultados, Itzamary González Cuellar cerró la jornada con dos medallas de oro, mientras Diego Villalobos consiguió un oro y una plata, confirmando el protagonismo de México en las finales de natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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