Dominio de Colombia en gimnasia artística y levantamiento de pesas en Santo Domingo 2026

Publicado por Nelson Rivera

Ángel Barajas sigue posicionándose como una de las cartas principales de Colombia para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ángel Barajas, en Santo Domingo 2026. - Ministerio del Deporte de Colombia.
Ángel Barajas, en Santo Domingo – Ministerio del Deporte de Colombia.

Continúa la actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Los deportistas colombianos siguen llenando de orgullo y medallas a la representación ‘cafetera’, en vísperas de mantener ese segundo lugar en el medallero general de la competición regional. Este jueves en gimnasia artística y levantamiento de pesas se reportaron con preseas doradas.

Oro en gimnasia artística

En barras paralelas masculinas Colombia hizo el 1-2, se quedó con el oro y la plata, con Ángel Gabriel Barajas y Yan Dairo Zabala, sumando dos medallas más para esta importante disciplina en la que los deportistas ‘cafeteros’ cada vez se convierten en los más importante de América.

  • Ángel Gabriel Barajas de Colombia: dificultad de 6.1, ejecución de 7.850, pena 0.0 y prima 0.0. Resultado: 13.950.
  • Yan Darío Zabala de Colombia: dificultad de 5.7, ejecución de 7.800, pena 0.0 y prima 0.1. Brecha con Barajas: 0.350 y resultado: 13.600.
  • Francisco Vélez de Puerto Rico: dificultad de 4.8, ejecución de 8.200, pena 0.0 y prima 0.1. Brecha con Barajas: 1.100 y resultado: 13.100.

Oro en levantamiento de pesas

Karen Mosquera también se reportó con dos oros en levantamiento de pesas de 63 kg y arrancada de 63 kg, sumando dos preseas importantes para Colombia en los Juegos Centroamericanos.

Levantamiento de pesas femenino de 63 kg:

  • primer turno: 121.
  • segundo turno: 125 (con falta).
  • tercer turno: 125.

Arrancada femenina de 63 kg:

  • primer turno: 102.
  • segundo turno: 107.
  • tercer turno: 110 (con falta).

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