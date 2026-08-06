Dominio de Colombia en gimnasia artística y levantamiento de pesas en Santo Domingo 2026
Ángel Barajas sigue posicionándose como una de las cartas principales de Colombia para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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Continúa la actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Los deportistas colombianos siguen llenando de orgullo y medallas a la representación ‘cafetera’, en vísperas de mantener ese segundo lugar en el medallero general de la competición regional. Este jueves en gimnasia artística y levantamiento de pesas se reportaron con preseas doradas.
Oro en gimnasia artística
En barras paralelas masculinas Colombia hizo el 1-2, se quedó con el oro y la plata, con Ángel Gabriel Barajas y Yan Dairo Zabala, sumando dos medallas más para esta importante disciplina en la que los deportistas ‘cafeteros’ cada vez se convierten en los más importante de América.
- Ángel Gabriel Barajas de Colombia: dificultad de 6.1, ejecución de 7.850, pena 0.0 y prima 0.0. Resultado: 13.950.
- Yan Darío Zabala de Colombia: dificultad de 5.7, ejecución de 7.800, pena 0.0 y prima 0.1. Brecha con Barajas: 0.350 y resultado: 13.600.
- Francisco Vélez de Puerto Rico: dificultad de 4.8, ejecución de 8.200, pena 0.0 y prima 0.1. Brecha con Barajas: 1.100 y resultado: 13.100.
Oro en levantamiento de pesas
Karen Mosquera también se reportó con dos oros en levantamiento de pesas de 63 kg y arrancada de 63 kg, sumando dos preseas importantes para Colombia en los Juegos Centroamericanos.
Levantamiento de pesas femenino de 63 kg:
- primer turno: 121.
- segundo turno: 125 (con falta).
- tercer turno: 125.
Arrancada femenina de 63 kg:
- primer turno: 102.
- segundo turno: 107.
- tercer turno: 110 (con falta).