Águilas Blancas vs Borregos Puebla en vivo: transmisión de la Semana 9 de la ONEFA 2026, hoy 31 de octubre

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

No te pierdas las acciones de este vibrante partido de la Liga Mayor de la ONEFA desde el Estadio Cráter Azul

La Semana 9 de la Liga Mayor de la ONEFA está en marcha y se vive a través de la multiplataforma de Claro Sports. Los Borregos Puebla y las Águilas Blancas del IPN se enfrentarán este sábado 31 de octubre, en un duelo que reúne a dos equipos con realidades distintas en la recta final de la temporada regular. El encuentro se disputará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cráter Azul, donde los locales buscarán dar otro paso hacia los playoffs, mientras que el conjunto capitalino intentará poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. 

El equipo dirigido por Eric Fisher ocupa el quinto lugar de la clasificación general, con cuatro victorias y tres derrotas, respaldado por una ofensiva que promedia 41 puntos por partido y una diferencia de +126. Además, Borregos Puebla presume la quinta mejor ofensiva y la tercera mejor defensiva de la liga en yardas. Por su parte, las Águilas Blancas llegan con un registro de dos triunfos y cinco descalabros, un promedio de 20.1 puntos por encuentro y una diferencia de -41. La escuadra del Instituto Politécnico Nacional buscará reaccionar tras perder 22-14 ante Burros Blancos en el Clásico Politécnico, resultado que complicó su panorama de cara al cierre de la campaña.

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