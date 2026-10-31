Águilas Blancas vs Borregos Puebla en vivo: transmisión de la Semana 9 de la ONEFA 2026, hoy 31 de octubre

No te pierdas las acciones de este vibrante partido de la Liga Mayor de la ONEFA desde el Estadio Cráter Azul

La Semana 9 de la Liga Mayor de la ONEFA está en marcha y se vive a través de la multiplataforma de Claro Sports. Los Borregos Puebla y las Águilas Blancas del IPN se enfrentarán este sábado 31 de octubre, en un duelo que reúne a dos equipos con realidades distintas en la recta final de la temporada regular. El encuentro se disputará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cráter Azul, donde los locales buscarán dar otro paso hacia los playoffs, mientras que el conjunto capitalino intentará poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El equipo dirigido por Eric Fisher ocupa el quinto lugar de la clasificación general, con cuatro victorias y tres derrotas, respaldado por una ofensiva que promedia 41 puntos por partido y una diferencia de +126. Además, Borregos Puebla presume la quinta mejor ofensiva y la tercera mejor defensiva de la liga en yardas. Por su parte, las Águilas Blancas llegan con un registro de dos triunfos y cinco descalabros, un promedio de 20.1 puntos por encuentro y una diferencia de -41. La escuadra del Instituto Politécnico Nacional buscará reaccionar tras perder 22-14 ante Burros Blancos en el Clásico Politécnico, resultado que complicó su panorama de cara al cierre de la campaña.