Guastatoya vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Guastatoya vs Cobán Imperial, horario y dónde ver, Liga de Guatemala | Claro Sports

Deportivo Guastatoya y Cobán Imperial se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el Estadio David Cordón Hichos, donde ambos equipos buscarán sumar puntos en la recta final de la fase regular. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 6 de septiembre, Guastatoya consiguió una victoria por 1-0 como visitante.

El conjunto dirigido por Martín García ocupa la cuarta posición de la tabla con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas. En su última presentación, el equipo pecho amarillo igualó sin goles frente a Marquense. Ahora buscará aprovechar su condición de local para volver al triunfo y mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato.

Por su parte, los dirigidos por Ramiro Cepeda llegan ubicados en la novena posición con 22 unidades, tras registrar seis victorias, cuatro empates y siete derrotas. En su compromiso más reciente, Cobán Imperial superó por 2-1 a Suchitepéquez. Los Príncipes Azules intentarán conseguir otra victoria para acercarse a los puestos de clasificación a la fase final del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Cobán Imperial de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Cobán Imperial será el domingo 1 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Cobán Imperial hoy

Guastatoya no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Cobán Imperial sufrió la expulsión de Uri Amaral en la jornada anterior. Se estima que Martín García y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya : Rubén Escobar, Emanuel Yori, Andy Contreras, José Almanza, Wilson Pineda, Marlon Sequén, Yordi Aguilar, Samuel Garrido, Ariel Lon, Brayan Morales, Ángel Tejeda. DT : Martín García

: Rubén Escobar, Emanuel Yori, Andy Contreras, José Almanza, Wilson Pineda, Marlon Sequén, Yordi Aguilar, Samuel Garrido, Ariel Lon, Brayan Morales, Ángel Tejeda. : Martín García Cobán Imperial: Tomás Casas, Darwin Torres, Luis De León, Eduardo Soto, Selvin Tení, Byron Leal, Julio Sandoval, Steven Paredes, Juan Winter, Lester Ical, Janderson Pereira. DT: Ramiro Cepeda

MÁS INFORMACIÓN: Marquense y Guastatoya reparten puntos en un parejo y polémico encuentro

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Guastatoya y Cobán Imperial:

6 de septiembre de 2026 | Cobán Imperial 0-1 Guastatoya | Torneo Apertura

12 de abril de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Guastatoya | Torneo Clausura

21 de febrero de 2026 | Guastatoya 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

4 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Guastatoya | Torneo Apertura

27 de julio de 2025 | Guastatoya 0-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

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