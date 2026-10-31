San Pedro vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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San Pedro vs Municipal, horario y dónde ver, Liga de Guatemala | Claro Sports

San Pedro y Municipal se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el Estadio Mateo Sicay Paz, donde ambos equipos buscarán sumar puntos en la recta final de la fase regular. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 6 de septiembre, igualaron sin goles en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

El conjunto de los gallos llega a este compromiso con 23 puntos después de 17 jornadas disputadas. El equipo continúa en la pelea por conseguir un lugar en la fase final del campeonato y necesita sumar para mejorar su posición en la tabla. San Pedro intentará aprovechar su condición de local para superar a uno de los principales candidatos al título.

Por su parte, los Rojos llegan después de vencer por 3-1 a Comunicaciones en el Clásico Nacional 339. Con ese resultado, el conjunto escarlata alcanzó los 30 puntos y se mantiene en la segunda posición, a dos unidades de Antigua GFC. Municipal buscará conseguir otra victoria para continuar en la lucha por el primer puesto del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Municipal de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Municipal será el domingo 1 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Mateo Sicay Paz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Pedro vs Municipal hoy

San Pedro y Municipal no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro : Vander Cruz, Aarón Navarro, Renny Folleco, Steveth Chacón, David Álvarez, Kevin Illescas, Edgar Macal, Luigui Calderón, Germán Águila, Romario Gómez, Julio Fajardo. DT : Edwin Vásquez

: Vander Cruz, Aarón Navarro, Renny Folleco, Steveth Chacón, David Álvarez, Kevin Illescas, Edgar Macal, Luigui Calderón, Germán Águila, Romario Gómez, Julio Fajardo. : Edwin Vásquez Municipal: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales, Jonathan Franco, Pedro Altán, Rudy Barrientos, John Méndez, José Martínez, Erik López. DT: Mario Acevedo

MÁS INFORMACIÓN: Municipal da vuelta el partido ante Comunicaciones y se queda con el Clásico 339

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron San Pedro y Municipal:

6 de septiembre de 2026 | Municipal 0-0 San Pedro | Torneo Apertura

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