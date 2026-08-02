México supera las 100 medallas de oro en Santo Domingo 2026 en las finales de natación

Ava Chávez consiguió el centenar de preseas doradas al dominar la final de los 200m libres y su cuarto metal dentro de la justa regional

Ava Chávez consiguió la medalla 100 de México en Santo Domingo 2026 | Claro Sports

La delegación mexicana superó la barrera de las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de firmar una jornada de dominio durante el último día de finales de natación. A falta de siete días de actividades, el representativo nacional llegó a 102 preseas áureas dentro de la justa regional.

La cosecha comenzó con Daniela Linares, quien conquistó la medalla de oro número 98 para México en la final de los 200 metros espalda femenil. La nadadora registró un tiempo de 2:10.68 y estableció un récord centroamericano, resultado que permitió escuchar el himno nacional en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Humberto Nájera amplió la cuenta mexicana en la prueba de los 200 metros espalda varonil. El tricolor detuvo el cronómetro en 1:58.62, consiguió el primer lugar y también dejó una marca histórica dentro de la competencia regional.

La medalla de oro número 100 llegó por conducto de Ava Chávez en la final de los 200 metros libres femenil. La mexicana completó la prueba con un tiempo de 1:59.65 y superó a la venezolana María Yegres y a la cubana Andrea Becali.

México no se conformó con alcanzar el centenar de títulos. En la final del relevo 4×100 metros femenil, Daniela Linares, Byanca Rodríguez, Miranda Grana y Celia Pulido registraron 4:05.25 para imponerse a Colombia y Venezuela.

La jornada quedó cerrada con la presea dorada número 102 para la delegación nacional. Marcus Reyes, Andrés Puente, Jorge Iga y Andrés Dupont ganaron el relevo varonil con un tiempo de 3:36.96, marca que además representó un récord centroamericano y del Caribe.

La cosecha de medallas sigue aumentando en la natación

El equipo mexicano también sumó preseas fuera de los primeros lugares. Celia Pulido obtuvo bronce en la final de los 50 metros mariposa femenil y en los 200 metros espalda, resultados con los que llegó a 11 medallas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Pulido se consolidó como la representante mexicana con mayor producción de metales dentro de la alberca. Su actuación acompañó una jornada en la que la natación volvió a ser una de las principales fuentes de medallas para el país.

Jorge Iga también subió al podio en los 200 metros libres, donde terminó en la segunda posición con 1:47.95. El mexicano quedó a 87 milésimas del guyanés Raekwon Noel, quien se adjudicó el oro en una de las finales más cerradas del programa.

Con cinco títulos en la jornada, además de medallas de plata y bronce, México llegó a 102 oros y fortaleció su posición en el medallero de Santo Domingo 2026. La natación fue la disciplina encargada de llevar al país más allá del centenar de preseas doradas cuando todavía resta una semana de competencias.

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