Claro y Junior FC lanzan el Pasaporte Tiburón

Los hinchas podrán sumar puntos al portar sus servicios a Claro participar en dinámicas e interactuar con las marcas para acceder a experiencias únicas con el Junior FC.

Pasaporte Tiburón | Claro Sports

La pasión por el Junior FC ahora se vive más cerca que nunca. Claro y el equipo rojiblanco presentan Pasaporte Tiburón, una plataforma digital para teléfonos móviles diseñada para que los aficionados conviertan su amor por el club en experiencias memorables, premios y beneficios que los conectarán de una manera diferente con el equipo de sus amores.

A través de esta iniciativa, los hinchas podrán registrarse en la plataforma digital desde un celular y comenzar a acumular puntos realizando diferentes acciones, como portar sus servicios a Claro, adquirir nuevos servicios móviles u hogar, participar en trivias y activaciones especiales, o interactuar con las redes sociales de Claro y Junior FC. Los puntos acumulados podrán ser redimidos por premios y experiencias diseñadas para acercar a los aficionados a su equipo durante la vigencia del mes.

“En Claro creemos que la tecnología tiene el poder de acercar a las personas a lo que más las apasiona. Con Pasaporte Tiburón queremos reconocer la fidelidad de los hinchas del Junior FC y ofrecerles una experiencia innovadora que combine conectividad, entretenimiento y beneficios exclusivos alrededor de uno de los equipos más importantes del país”, dijo Luis Miguel Porto, director regional de Claro Colombia.

Más beneficios del Pasaporte Tiburón

La iniciativa estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y permitirá que clientes actuales, nuevos usuarios y personas que porten sus servicios a Claro participen por una amplia oferta de premios, entre ellos camisetas autografiadas por jugadores del Junior FC, balones de fútbol, acceso a firmas de autógrafos, experiencias VIP, boletas para partidos del equipo como local y diferentes artículos de colección creados especialmente para esta alianza.

Pasaporte Tiburón también llevará la experiencia más allá del entorno digital. Durante la campaña se realizarán activaciones en Centros de Atención y Ventas, y diferentes espacios de Barranquilla. Donde los aficionados podrán participar en retos y dinámicas inspiradas en la identidad tiburona para sumar puntos y acercarse a nuevas recompensas.

“Para Junior FC es muy importante seguir generando nuevas experiencias que acerquen a nuestra hinchada al equipo y fortalezcan ese vínculo tan especial que nos une. Pasaporte Tiburón, junto a Claro, es una iniciativa innovadora que premia la fidelidad y la pasión de nuestros aficionados. Brindándoles la oportunidad de vivir beneficios y experiencias únicas alrededor del club. Estamos muy felices de presentar esta alianza que reafirma que la pasión rojiblanca también se vive, se comparte y se premia”, señaló Juan Carlos Murillo, gerente de Mercadeo del Junior FC.

Con Pasaporte Tiburón, Claro continúa fortaleciendo su apuesta por generar experiencias diferenciales para sus clientes. Combinando tecnología, entretenimiento y beneficios que convierten cada interacción en una oportunidad para estar más cerca del Junior FC. Una iniciativa en la que la pasión rojiblanca encuentra una nueva forma de ganar.

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