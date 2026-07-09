Tour de Francia 2026, etapa 6: lo mejor de Isaac del Toro hoy 9 de julio

Revive los mejores momentos de la sexta fracción del Tour, que inicia en Pau y termina en Gavarnie-Gèdre, con la primera jornada de alta montaña

La etapa 6 del Tour de France es el primer día en que tenemos alta montaña en la edición 2026. Nos internamos a los Pirineos y tenemos en carrera el ascenso al mítico Tourmalet que puede comenzar a sacudir la clasificación general.

Día en que Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Isaac del Toro y los principales candidatos a la general luzcan y busquen hacerse con el liderato en esta sexta fracción de la mejor carrera ciclista del mundo.

¿A qué hora arranca la etapa 6 del Tour de Francia 2026 y dónde ver la transmisión en vivo?

La transmisión del resumen del Tour de France por la multiplataforma de Claro Sports la puedes seguir en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Está disponible en nuestro sitio web, canal de televisión y por YouTube para 16 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela.

¿Cuál es el recorrido de hoy 9 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

En esta etapa 6 del Tour 2026, el recorrido es de 186.2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre, con varios puertos de montaña a partir de la mitad de la jornada.

Te puede interesar