La Copa en tus manos, en vivo: post del Francia vs Marruecos

La selección francesa se convierte en la primera invitada a las semifinales del Mundial 2026, luego de dejar en el camino a Marruecos, otra vez

Francia dio otro golpe de autoridad en el Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Marruecos en los cuartos de final, resultado con el que aseguró su lugar en las semifinales del torneo. Kylian Mbappé volvió a aparecer en el marcador y llegó a ocho goles en la competencia, con lo que igualó la marca de Lionel Messi; mientras que Ousmane Dembélé firmó su quinto tanto en esta Copa del Mundo.

En La Copa en Tus Manos analizamos todo lo que dejó el duelo entre europeos y africanos en el Boston Stadium. Nuestros especialistas revisan las claves del triunfo francés, el rendimiento de sus figuras, el esfuerzo de Marruecos y el panorama que se abre para Francia, que ahora espera al ganador de la llave entre España y Bélgica.

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