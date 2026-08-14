Arctic Race of Norway 2026 etapa 2, en vivo

Disfruta el recorrido de la segunda etapa que va de Bø I Vesterålen -Andenes con una distancia de 180 kilómetros

La Arctic Race of Norway 2026 disputa su etapa 2 a través de impresionantes carreteras donde la táctica de los equipos será crucial. Con un pelotón hambriento de victoria, la lucha por las bonificaciones e intervalos de montaña mantendrá la velocidad al máximo desde el banderazo inicial. Sigue cada segundo de esta competencia en vivo a través de Claro Sports. Acompáñanos a repasar el trabajo de los gregarios, el comportamiento del clima y la definición de una etapa que promete un final de alarido.

Te puede interesar: