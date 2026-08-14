México cierra la fase de grupos con paso perfecto en el Mundial de flag football

Los representativos mexicanos dominaron la primera ronda y avanzaron invictos a la fase de eliminación, donde buscarán el doble boleto olímpico

Las selecciones nacionales han dominado el Mundial en Alemania | World Games

México cerró con paso perfecto la fase de grupos del Mundial de flag football en Dusseldorf. Tanto la selección femenil como la varonil terminaron con marca de 3-0 y avanzaron como líderes de sus respectivos sectores.

El equipo femenil derrotó 14-12 a Italia en un duelo mucho más cerrado de lo esperado, mientras que el varonil sufrió en la segunda mitad para imponerse 38-32 a Suiza. Ambos representativos ya conocen a sus rivales para los cuartos de final.

México femenil supera a Italia y enfrentará a España

El encuentro comenzó con dominio de las defensivas y se disputó casi toda la primera mitad sin movimiento en el marcador. Fue hasta que quedaban 19 segundos cuando Mónica Rangel consiguió el primer touchdown del partido para darle ventaja al Tricolor, con un punto extra de Victoria Chávez. Sin embargo, Italia respondió prácticamente sobre el reloj. Aleksandra Radisavljević acercó a las europeas con una anotación en la última jugada del periodo.

El primer touchdown de México contra Italia llega con la conexión Flores ➡️ Rangel 🇲🇽🏈 El punto extra fue atrapado por Victoria Chavez 🫶🏼 @ESPNmx | @IFAFMedia pic.twitter.com/8sK1Va8d4T — NFL México (@nflmx) August 14, 2026

El inicio de la segunda mitad fue mucho mejor para el conjunto mexicano. En su primera serie ofensiva, Rangel volvió a llegar a las diagonales y el intento de un punto amplió la diferencia a 14-6. Italia logró mantenerse cerca gracias a un touchdown de Margherita Germinetti, que redujo la distancia a dos unidades. Sin embargo, la defensiva mexicana resistió en el cierre para asegurar el triunfo por 14-12.

Diana Flores completó 28 de 37 pases y terminó con dos touchdowns. Con la victoria, México cerró la primera ronda con tres triunfos, 105 puntos a favor y apenas 50 en contra para quedarse con el primer lugar de su grupo.

Este 15 de agosto, la selección mexicana enfrentará a España en los cuartos de final. El conjunto español terminó segundo de su sector después de vencer a Australia y Nigeria por default, pero caer ante Estados Unidos. En caso de avanzar, México enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Canadá y Austria. Una victoria en esa ronda significaría también asegurar el boleto a los Juegos Olímpicos.

México varonil deja escapar una amplia ventaja, pero mantiene el paso perfecto

El representativo varonil también terminó la fase de grupos con marca de 3-0 después de derrotar 38-32 a Suiza. México dominó por completo la primera mitad, pero terminó sufriendo ante la reacción europea durante los últimos minutos.

Alberto Villegas abrió el marcador en la primera serie ofensiva y, después de dos castigos que complicaron el avance, el cuadro azteca completó la conversión de dos puntos para ponerse 8-0. Los castigos terminarían convirtiéndose en uno de los principales problemas del Tricolor durante el encuentro.

La defensiva mexicana detuvo nuevamente a Suiza y Villegas volvió a aparecer en las diagonales para ampliar la ventaja a 16-0. Poco después, tres pases incompletos consecutivos de los europeos dejaron nuevamente el balón en manos de México.

Víctor Balderramos aprovechó la siguiente posesión para conseguir otro touchdown y Diego Pérez Arvizu completó la conversión de dos puntos que puso el marcador 24-0. El representativo tricolor volvió a anotar antes del descanso, aunque permitió dos touchdowns suizos para irse al medio tiempo con ventaja de 32-12.

La historia cambió en la segunda parte. México quitó el pie del acelerador y Suiza comenzó a recortar rápidamente la diferencia con anotaciones de Leandro Wälti y Nolan O’Leary, hasta colocarse a solamente ocho puntos. Christopher Cardona le dio nuevamente margen al equipo mexicano, pero O’Leary volvió a responder para dejar a los helvéticos a solo seis unidades. Con menos de un minuto por jugar, la escuadra azteca intentó consumir el reloj, aunque terminó enfrentando una cuarta oportunidad con alrededor de 40 segundos restantes.

Juego cerrado, cuarta oportunidad y sucede esto…🫪🤣😮‍💨 una locura el cierre del partido pero México se llevó la victoria 🇲🇽🏈@espnmx | @ifafmedia pic.twitter.com/lZswNnUWmF — NFL México (@nflmx) August 14, 2026

Pérez Arvizu lanzó profundo hacia la zona de anotación y un defensor suizo tuvo la intercepción en las manos, pero no consiguió asegurar el balón. Cardona se mantuvo atento a la jugada, aprovechó el error y se quedó con el rebote para conseguir el touchdown que sentenció el encuentro. Los europeos tuvieron todavía una última posesión y lograron anotar para maquillar el resultado, pero México conservó la ventaja y cerró el partido con triunfo por 38-32.

Con el resultado, el Tricolor aseguró el liderato del Grupo C y avanzó invicto a los cuartos de final, Alemania se quedó con la segunda posición y Suiza se despidió del torneo. En los cuartos de final, México enfrentará a Panamá, que venció a Francia y Gran Bretaña, pero cayó ante Italia durante la primera ronda.

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