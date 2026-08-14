Decepción, falencias y frustración: Antigua GFC y un golpe doloroso en la Copa Centroamericana

Tres derrotas en igual cantidad de presentaciones.

Antigua GFC fracasa en la Copa Centroamericana 2026 | Concacaf.com

Antigua GFC vivió una de esas noches que dejan consecuencias mucho más profundas que una derrota. El conjunto colonial cayó 3-0 ante Marathón en el Estadio Pensativo, sufrió su tercer tropiezo consecutivo y quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026 cuando todavía le resta un partido por disputar. De candidato a competir por la clasificación a despedirse prematuramente: el equipo de Mauricio Tapia nunca consiguió encontrar respuestas y protagonizó una campaña internacional para el olvido.

La expectativa era completamente diferente. Antigua llegaba a esta edición con argumentos para imaginar otro recorrido y, sobre todo, con el antecedente de lo realizado en su anterior participación internacional. En 2024 había alcanzado las semifinales de la Copa Centroamericana después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Saprissa. Esta vez, la historia resultó diametralmente opuesta.

Antigua GFC pasó de la ilusión a una eliminación prematura

El problema no fue únicamente perder contra Marathón. La derrota frente al conjunto hondureño terminó de confirmar una sucesión de falencias que Antigua nunca consiguió corregir durante la fase de grupos. El camino había comenzado con una caída 2-1 frente a Alianza en El Salvador. Todavía existía margen para recuperarse, especialmente porque los siguientes encuentros podían permitirle al equipo de Tapia hacerse fuerte en el Pensativo.

Pero ocurrió exactamente lo contrario. Real Estelí llegó a Guatemala y se llevó una victoria por 2-0. Antigua quedó entonces obligado a derrotar a Marathón para mantener vivas sus posibilidades y afrontó el tercer partido prácticamente como una final. La reacción que necesitaba nunca apareció.

El Pensativo tampoco pudo salvar a Antigua

Si algo aumentó la frustración fue la imposibilidad de aprovechar la localía. Antigua disputó dos partidos consecutivos en el Pensativo y perdió ambos sin siquiera conseguir marcar un gol: 0-2 contra Real Estelí y 0-3 frente a Marathón. El conjunto hondureño terminó imponiéndose con los goles de Nicolás Messiniti, Yair Moreno y Damin Ramírez, sentenciando definitivamente las aspiraciones de los coloniales.

Tres presentaciones dejaron un balance contundente: tres derrotas, un gol a favor y siete recibidos. Números demasiado duros para un equipo que comenzó el torneo aspirando a competir por uno de los dos primeros lugares del Grupo B. La derrota ante Marathón, además, convirtió a Antigua en el segundo equipo eliminado de la Copa Centroamericana 2026, después de Verdes FC de Belice.

El golpe también alcanza al fútbol de Guatemala

La eliminación adquiere otra dimensión por lo sucedido con los clubes guatemaltecos durante la semana. Deportivo Mixco visitó Costa Rica y sufrió una derrota 3-0 frente a Saprissa. Xelajú MC tampoco pudo conseguir un resultado positivo en Panamá y terminó goleado 5-2 por Plaza Amador.

Antigua completó el panorama con su caída frente a Marathón. Así, los tres representantes de Guatemala que tuvieron actividad durante la semana perdieron sus respectivos encuentros, con 11 goles recibidos entre todos ellos. Una señal preocupante para un fútbol guatemalteco que llegó a la competencia buscando ganar protagonismo regional. Antigua es, por ahora, el que pagó el precio más alto porque ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar.

De las semifinales a quedar eliminado en tres partidos

La comparación con 2024 vuelve todavía más dolorosa la campaña. En aquella participación, Antigua consiguió meterse entre los cuatro mejores de Centroamérica y dejó en el camino a un gigante como Saprissa. Dos años después, su eliminación quedó consumada después de apenas tres partidos. El contraste refleja la magnitud de la decepción. No solamente porque Antigua quedó fuera, sino también por la manera: perdió cada uno de sus encuentros y ni siquiera pudo utilizar sus dos presentaciones consecutivas como local para cambiar la tendencia.

El propio Mauricio Tapia había defendido su idea antes del encuentro frente a Marathón y sostenía que modificar repentinamente el camino podía hacerle perder credibilidad ante sus jugadores. La apuesta era insistir y demostrar dentro de la cancha que el equipo podía reaccionar. El resultado terminó siendo otro golpe.

Antigua GFC todavía debe cerrar una Copa para el olvido

La eliminación ya está consumada, pero a Antigua todavía le resta un compromiso. El miércoles 26 de agosto visitará a Herediano en Costa Rica, en el cierre de su participación en el Grupo B. Ya no habrá una clasificación en juego para los coloniales. Tampoco existe la posibilidad de utilizar esta competencia como camino hacia la Copa de Campeones de Concacaf. Quedará, al menos, la oportunidad de terminar con otra imagen y evitar despedirse sin haber conseguido un solo punto.

Para Antigua, sin embargo, el golpe ya está dado. Decepción por una eliminación demasiado temprana, falencias que se repitieron partido tras partido y frustración por no haber encontrado respuestas ni siquiera en el Pensativo. La Copa Centroamericana que comenzó con ilusión terminó transformándose rápidamente en uno de los golpes más duros del equipo de Mauricio Tapia.

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