La moñona de oro: María José Rodríguez lidera a Colombia como potencia mundial de bowling

María José Rodríguez le entregó cuatro medallas de oro a la delegación de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

María José Rodríguez en exclusiva | Claro Sports | COC

Colombia se llevó muchas de las miradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Ahora bien, eso se dio por la notable actuación de varios deportistas no solo a nivel colectivo sino también individualmente. Una de las atletas más destacadas fue la ibaguereña María José Rodríguez.

La deportista de Colombia le entregó a su país un total de cinco medallas; cuatro oros y una plata. María José Rodríguez se coronó campeona en las modalidades de evento total, individual, tríos y equipos femeninos. Sumado a esto fue segunda en los dobles juntos a Juliana Botero. Claro Sports tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con la múltiple campeona del bowling centroamericano.

¿Cuál es el sentimiento tras ganar cuatro medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026?

“Me siento muy contenta, nunca había tenido unos Juegos Centroamericanos tan buenos. Había ganado dos medallas de oro máximo y una de plata. Haber ganado individual me parece súper chévere, es algo muy bueno, obviamente uno quiere ganar en todo. Yo había ganado individual en Juegos Bolivarianos. Nuestra meta era ganar equipos porque en esa modalidad no ganábamos hace como 16 años. La sobrepasamos por muchas medallas y estamos demasiado contentas por eso” afirmó María José Rodríguez.

¿Cómo fue la preparación para Santo Domingo 2026?

“Nos preparamos todas individualmente. Cada una hace su entrenamiento, sus bolas, su preparación física y demás. Pero como equipo nos preparamos yendo al Campeonato Iberoamericano en abril a la misma bolera. Eso lo tomamos como un aprendizaje gigante, llevamos bolas y dejamos unas para estos Juegos Centroamericanos. Aprendimos a que la idea no era ganar ese Iberoamericano, sino ganar los Centroamericanos” reveló la campeona.

¿Qué ha sido lo más difícil de practicar este deporte en Colombia?

“Yo me fui de Colombia joven. Me fui de Colombia después de graduarme del colegio, estudié un año y me fui para Estados Unidos. Yo sabía que si quería tener un futuro grande en bolos tenía que irme y competir, sabía que en Colombia era muy difícil porque los horarios de la universidades no te permite tener espacio para practicar un deporte a nivel profesional. En Estados Unidos estudié y competí, me dieron la facilidad y flexibilidad de competir por Colombia y por mi liga, eso fue clave” reveló la colombiana de 37 años.

¿Cuál fue el mayor reto en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe?

“La verdad todo fue muy fácil, lo hicimos muy bien. No tuvimos muchas dificultades, podríamos decir que el calor, pero eso ya sabíamos que iba a ser así. Realmente no tuvimos ninguna dificultad” señaló la atleta nacida en Ibagué.

María José Rodríguez se colgó cuatro oros en Santo Domingo 2026 | COC

¿Tuvieron apoyo de las entidades deportivas colombianas correspientes?

“Todas las que somos parte de la selección llevamos mucho en este deporte. Yo llevo mucho tiempo en el deporte y gracias a todos mis logros tengo varios patrocinadores aquí en Estados Unidos. Así que no tengo ningún problema con indumentaria, logística, preparaciones y además tengo el Tour profesional con el que me puedo preparar. Todo el mundo sabe lo que ha pasado con el presupuesto del deporte y cada vez es menos la preparación que nos pueden dar” argumentó María José Rodríguez.

Por parte del ministerio y del comité ellos intentan, tratan, no es culpa de ellos. Los presupuestos han bajado mucho. Si me gustaría que el presupuesto volviera a subir para que puedan hacer más por los deportistas. El deporte es algo muy bueno, le damos muchas alegrías al país. Y uno también necesita las preparaciones para seguirle dando medallas al país” completó la atleta de Colombia.

¿Considera a Colombia como una potencia del bowling?

“Colombia es definitivamente una potencia mundial, centroamericana, suramericana. Trabajamos muy duro para eso todas individualmente. Somos un equipo en este momento y cada uno que viene tiene muy claro lo que quiere para la vida y el deporte. El bowling sigue creciendo y esperamos seguir siendo una potencia” comentó la deportista de 37 años.

¿Cómo llegaste al bowling?

“Llegué al deporte cuando estaba muy chiquita en Ibagué en el Club Campestre. Yo hacía todos los deportes, hacía de todo, me la pasaba allá de miércoles a domingo. Al final terminé haciendo golf y bolos mucho tiempo, empecé a tomar clases, le dije a mis papás quiero clases porque me gusta mucho. Así que comencé en la liga, a tomar clases, estábamos en el club y nos unimos a la liga” afirmó María José Rodríguez.

¿Cómo descubres que tu pasión está en el bowling?

“Uno ama el deporte, uno se toma el descanso, pero uno siempre vuelve. Siento que en la universidad, el College Bowling, me enseñó mucha pasión, mucho del deporte en equipo e individual. Pero creo que el haber competido y ganado tanto en la universidad, me dio mucha ganas de volverme profesional y de hacerlo mi vida, mi trabajo” expresó la deportista colombiana.

¿Cómo es un día de María José Rodríguez?

“Mis días varían dependiendo de si estoy en competencia o no. Si estoy en competencia, estamos en el tour y es levantarme cuatro horas antes de la ronda, desayuno en Starbucks, llegó a la bolera, arregló las bolas, compito, estoy aproximadamente una hora y media antes de mi turno. Almuerzo por fuera y vuelvo a competir. Estamos entre 10 a 13 horas en la bolera mientras estamos compitiendo y en la noche es lograr comer lo que se pueda, hace algo de recuperación y dormir para estar lista para el día siguiente. Cuando no estoy en competencia mis días son de recuperación y me recupero estando lejos del bowling” señaló la campeona centroamericana de bowling.

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