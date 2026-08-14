Tour de Chequia 2026, en vivo: Etapa 2 de Mladá Boleslav a Jested

La competición inicia su segunda jornada con un recorrido de 155 kilómetros. Este tramo de montaña será crucial para que los aspirantes a la clasificación general comiencen a marcar diferencias significativas

El Tour de Chequia 2026 afronta este viernes 14 de agosto su segunda etapa después de un estreno definido al sprint en Karlovy Vary. Riley Sheehan, del NSN Cycling Team, comenzará la jornada vestido como líder de la clasificación general tras imponerse en los últimos metros de la primera etapa, en la que superó a Ben Turner y completó los 163.2 kilómetros desde Praga en 3 horas, 45 minutos y 15 segundos.

El escenario cambiará considerablemente respecto al primer día. Después de una jornada que permitió a los velocistas pelear por la victoria, la segunda etapa tendrá final en alto en Jested, donde los corredores con aspiraciones a conquistar la clasificación general tendrán su primera oportunidad para establecer diferencias. La montaña comenzará así a tomar protagonismo en una carrera que contempla tres llegadas en alto consecutivas.

La jornada tuvo varias escapadas y un recorrido exigente, con 2,311 metros de desnivel acumulado y tres ascensiones de segunda categoría. Pepijn Reinderink aseguró el liderato de la montaña y Michal Schuran fue reconocido como el corredor más combativo. INEOS controló buena parte del cierre para preparar el sprint de Turner, pero Sheehan encontró el espacio necesario para rebasarlo antes de la meta y tomar ventaja de cara a la segunda etapa.

Con el sprint inaugural ya en el pasado, la Etapa 2 puede entregar las primeras diferencias importantes del Tour de Chequia 2026. El ascenso final a Jested pondrá a prueba al líder y abrirá la batalla entre los escaladores y aspirantes a la clasificación general.

Resultado etapa 1 del Tour de Chequia 2026 y clasificación general

Pos. Ciclista País Equipo Tiempo / diferencia 1 Riley Sheehan USA NSN Cycling 3:45:05 2 Ben Turner GBR Netcompany-Ineos +0:04 3 Romet Pajur EST Red Bull-Bora Rookies +0:06 4 Scott McGill USA Modern Adventure +0:10 5 Nolan Huysmans BEL Flanders-Baloise +0:10 6 Dominik Neuman CZE ATT Investments +0:10 7 Filippo Turconi ITA Bardiani-CSF-7Saber +0:10 8 Jules Hesters BEL Flanders-Baloise +0:10 9 Thomas Pesenti ITA Polti-VisitMalta +0:10 10 Sergi Darder ESP Caja Rural-RGA +0:10

Etapa 2 del Tour de Chequia 2026: Jested examina a los aspirantes al título

La segunda jornada del Tour de Chequia 2026 tendrá el primer examen serio para los corredores que buscan pelear por la clasificación general. El pelotón recorrerá 155 kilómetros entre Mladá Boleslav y Jested, con un final en alto que puede comenzar a marcar diferencias importantes. La ascensión definitiva ronda los 15 kilómetros con una pendiente media cercana al 4%, aunque la exigencia aumenta en la parte final y los dos últimos kilómetros se acercan al 7%.

Entre los ciclistas a seguir aparecen Jordan Jegat, Mikel Landa, Jan Hirt, Andrew August y Mauri Vansevenant, todos con argumentos para responder en un terreno de montaña. Jegat figura entre los candidatos por sus condiciones para una subida larga y progresiva, mientras Landa tendrá una oportunidad importante para medir su estado frente a otros aspirantes. Tras la victoria de Riley Sheehan en la primera etapa, la llegada a Jested puede modificar el liderato y comenzar a definir quiénes estarán en la pelea por la general en las jornadas restantes.

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