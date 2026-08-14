Liverpool vs Como en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

El encuentro amistoso se llevará a cabo en Anfield, pero sin público ya que será un encuentro a puertas cerradas

Liverpool vs Como, horario y dónde ver en vivo el partido | Claro Sports

Los clubes de fútbol se siguen preparando de la mejor manera para encarar la próxima temporada y Claro Sports tiene la mejor actividad de estos compromisos de preparación por Europa con el duelo entre el Liverpool de Inglaterra y el Como de Italia que busca seguir sorprendiendo a propios y extraños con su buen nivel futbolístico.

El encuentro se llevará a cabo en Anfield, la mítica casa de los Reds, pero con la diferencia que será a puertas cerradas, por lo que no habrá espectadores en las gradas. Lo que servirá para que los jugadores se concentren en el compromiso que se podrá ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Liverpool vs Como en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El duelo entre el Liverpool y el Como se llevará a cabo este domingo 16 de agosto, en punto de las 10:50 horas, tiempo del centro de México. Por lo que al medio día se dará a conocer al ganador de este encuentro amistoso.

Los Reds se preparan para encarar el inicio de la Premier League de Inglaterra, donde buscará volver a ser protagonista bajo las órdenes de Andoni Iraola. Por su parte, el Como de Italia con Francesc Fábregas apunta a seguir haciendo historia en la Serie A y en la Champions League, luego de clasificarse de manera dramática en la última fecha de la campaña anterior.

¿Dónde ver el Liverpool vs Como en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Liverpool y Como, tienes que seguir la multiplataforma de Claro Sports. El encuentro se podrá ver en vivo a través del sitio web y en el canal oficial de YouTube.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

En Claro Sports continuamos con nuestra programación de amistosos internacionales. Además del Liverpool vs Como, este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma en los próximos días:

Inter vs Betis | Sábado 15 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Schalke 04 vs Real Madrid | Domingo 16 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas

Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

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