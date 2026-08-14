Leagues Cup 2026: la Liga MX recorrió cuatro veces más distancia aérea que MLS en la fase uno

El cálculo entre aeropuertos de referencia arroja 87,937 kilómetros para los clubes de Liga MX y 20,685 para los de MLS durante la primera fase

La cifra que sacude la Leagues Cup: Liga MX viaja 4 veces más que MLS. Claro Sports

La Leagues Cup 2026 modificó parcialmente uno de los componentes que habían marcado sus ediciones anteriores:la localía. Por primera vez, el torneo programó partidos de primera fase en México, con Toluca, Tigres y América como anfitriones. Sin embargo, al analizar el calendario completo desde una perspectiva logística, la diferencia en los desplazamientos entre los representantes de Liga MX y MLS continúa siendo considerable.

La primera fase reúne a 36 clubes, 18 de cada liga, y contempla 54 enfrentamientos entre el 4 y el 13 de agosto. Toluca recibió dos partidos en el Estadio Nemesio Diez, mientras Tigres y América tienen uno cada uno en México. La organización también anunció beneficios relacionados con menores desplazamientos para Monterrey y Pachuca.

Un cálculo de la distancia entre los aeropuertos de referencia de cada ciudad arroja aproximadamente 87,937 kilómetros acumulados para los 18 clubes de Liga MX, frente a 20,685 kilómetros para los 18 representantes de MLS. La relación es de 4.25 a uno. Esto no significa que los equipos mexicanos hayan volado exactamente esa cantidad de kilómetros. Se trata de un modelo comparable construido a partir de las sedes oficiales del torneo y de la distancia geográfica entre aeropuertos, que permite dimensionar el efecto que tiene el calendario sobre los traslados de cada club.

¿Cómo se calcularon las distancias?

Para evitar comparar distancias entre estadios, centros de ciudades o rutas carreteras, el análisis toma como referencia los aeropuertos comerciales asociados a la ciudad de origen de cada equipo y a la ciudad donde disputa cada uno de sus tres partidos.

La secuencia utilizada es la siguiente: Ciudad de origen → ciudad del partido 1 → ciudad del partido 2 → ciudad del partido 3.

Los kilómetros, por lo tanto, representan una distancia aérea mínima teórica entre aeropuertos y no la ruta exacta recorrida por un avión. Las rutas comerciales o chárter pueden ser más largas debido a corredores aéreos, aproximaciones, desvíos, escalas o decisiones operativas.

Cuando dos encuentros se disputan en la misma ciudad o área metropolitana, el traslado aéreo se contabiliza como cero. Los recorridos terrestres desde el hotel al estadio, desde el aeropuerto al hotel o entre municipios de una misma zona urbana quedan fuera del ejercicio.

Liga MX supera los 87 mil kilómetros de desplazamiento mínimo

La siguiente tabla muestra los tres tramos correspondientes a cada equipo mexicano. En los cuadros aparecen los nombres de las ciudades para facilitar la lectura, pero los kilómetros fueron obtenidos a partir de los aeropuertos de referencia de esas ciudades y no desde sus centros urbanos.

Las sedes fueron contrastadas con el calendario oficial de Leagues Cup. Entre las particularidades están el partido de Querétaro ante Dallas en Mansfield, Texas; el encuentro de Chivas ante Dallas en San José, California; los dos juegos de Toluca en el Nemesio Diez y el partido de Tigres ante Vancouver en Monterrey.

Liga MX

América | Ciudad de México → Ciudad de México | 0 km | Ciudad de México → Portland | 3,621 km | Portland → Austin | 2,758 km | 6,379 km

| Ciudad de México → Ciudad de México | 0 km | Ciudad de México → Portland | 3,621 km | Portland → Austin | 2,758 km | Atlante | Ciudad de México → Vancouver | 3,945 km | Vancouver → Salt Lake City | 1,282 km | Salt Lake City → Minneapolis-Saint Paul | 1,592 km | 6,819 km

| Ciudad de México → Vancouver | 3,945 km | Vancouver → Salt Lake City | 1,282 km | Salt Lake City → Minneapolis-Saint Paul | 1,592 km | Atlas | Guadalajara → Columbus | 2,907 km | Columbus → Charlotte | 559 km | Charlotte → Cincinnati | 539 km | 4,005 km

| Guadalajara → Columbus | 2,907 km | Columbus → Charlotte | 559 km | Charlotte → Cincinnati | 539 km | Atlético de San Luis | San Luis Potosí → Miami | 2,131 km | Miami → Nashville | 1,299 km | Nashville → Orlando | 993 km | 4,423 km

| San Luis Potosí → Miami | 2,131 km | Miami → Nashville | 1,299 km | Nashville → Orlando | 993 km | Chivas | Guadalajara → Los Ángeles | 2,106 km | Los Ángeles → San José | 496 km | San José → Seattle | 1,122 km | 3,724 km

| Guadalajara → Los Ángeles | 2,106 km | Los Ángeles → San José | 496 km | San José → Seattle | 1,122 km | Cruz Azul | Ciudad de México → Philadelphia | 3,215 km | Philadelphia → Nueva York/Harrison | 128 km | Nueva York/Harrison → Chicago | 1,141 km | 4,484 km

| Ciudad de México → Philadelphia | 3,215 km | Philadelphia → Nueva York/Harrison | 128 km | Nueva York/Harrison → Chicago | 1,141 km | FC Juárez | Ciudad Juárez → Minneapolis-Saint Paul | 1,865 km | Minneapolis-Saint Paul → Vancouver | 2,305 km | Vancouver → Salt Lake City | 1,282 km | 5,452 km

| Ciudad Juárez → Minneapolis-Saint Paul | 1,865 km | Minneapolis-Saint Paul → Vancouver | 2,305 km | Vancouver → Salt Lake City | 1,282 km | León | León → Nashville | 2,213 km | Nashville → Orlando | 993 km | Orlando → Miami | 310 km | 3,516 km

| León → Nashville | 2,213 km | Nashville → Orlando | 993 km | Orlando → Miami | 310 km | Monterrey | Monterrey → Orlando | 1,882 km | Orlando → Miami | 310 km | Miami → Nashville | 1,299 km | 3,491 km

| Monterrey → Orlando | 1,882 km | Orlando → Miami | 310 km | Miami → Nashville | 1,299 km | Necaxa | Aguascalientes → Chicago | 2,616 km | Chicago → Philadelphia | 1,073 km | Philadelphia → Nueva York/Harrison | 128 km | 3,817 km

| Aguascalientes → Chicago | 2,616 km | Chicago → Philadelphia | 1,073 km | Philadelphia → Nueva York/Harrison | 128 km | Pachuca | Pachuca → Cincinnati | 2,583 km | Cincinnati → Columbus | 185 km | Columbus → Charlotte | 559 km | 3,327 km

| Pachuca → Cincinnati | 2,583 km | Cincinnati → Columbus | 185 km | Columbus → Charlotte | 559 km | Puebla | Puebla → Portland | 3,686 km | Portland → Austin | 2,758 km | Austin → San Diego | 1,871 km | 8,315 km

| Puebla → Portland | 3,686 km | Portland → Austin | 2,758 km | Austin → San Diego | 1,871 km | Pumas | Ciudad de México → Charlotte | 2,499 km | Charlotte → Cincinnati | 539 km | Cincinnati → Columbus | 185 km | 3,223 km

| Ciudad de México → Charlotte | 2,499 km | Charlotte → Cincinnati | 539 km | Cincinnati → Columbus | 185 km | Querétaro | Querétaro → Dallas/Fort Worth | 1,400 km | Dallas/Fort Worth → Seattle | 2,668 km | Seattle → Los Ángeles | 1,537 km | 5,605 km

| Querétaro → Dallas/Fort Worth | 1,400 km | Dallas/Fort Worth → Seattle | 2,668 km | Seattle → Los Ángeles | 1,537 km | Santos Laguna | Torreón → Nueva York/Harrison | 3,177 km | Nueva York/Harrison → Chicago | 1,141 km | Chicago → Philadelphia | 1,073 km | 5,391 km

| Torreón → Nueva York/Harrison | 3,177 km | Nueva York/Harrison → Chicago | 1,141 km | Chicago → Philadelphia | 1,073 km | Tigres | Monterrey → Salt Lake City | 1,997 km | Salt Lake City → Minneapolis-Saint Paul | 1,592 km | Minneapolis-Saint Paul → Monterrey | 2,212 km | 5,801 km

| Monterrey → Salt Lake City | 1,997 km | Salt Lake City → Minneapolis-Saint Paul | 1,592 km | Minneapolis-Saint Paul → Monterrey | 2,212 km | Tijuana | Tijuana → Austin | 1,849 km | Austin → San Diego | 1,871 km | San Diego → Portland | 1,503 km | 5,223 km

| Tijuana → Austin | 1,849 km | Austin → San Diego | 1,871 km | San Diego → Portland | 1,503 km | Toluca | Toluca → Toluca | 0 km | Toluca → Los Ángeles | 2,471 km | Los Ángeles → Toluca | 2,471 km | 4,942 km

Puebla aparece como el club mexicano con la mayor exigencia geográfica de la fase, con aproximadamente 8,315 kilómetros. Su secuencia Puebla-Portland-Austin-San Diego obliga a tres desplazamientos largos y no incluye ningún partido como local.

Atlante ocupa el segundo puesto con 6,819 kilómetros, seguido por América con 6,379, Tigres con 5,801 y Querétaro con 5,605.

En el extremo contrario se encuentra Pumas, con 3,223 kilómetros, seguido por Pachuca, con 3,327, y Monterrey, con 3,491. Los números de Pachuca y Monterrey son consistentes con la intención anunciada por Leagues Cup de reducir el desplazamiento de ambos clubes mediante la asignación regional de sus partidos.

Liga MX viaja 4 veces más que MLS. Claro Sports

MLS concentra prácticamente todos sus viajes en cuatro equipos

La situación de MLS es diferente porque buena parte de sus representantes disputa los tres encuentros en la misma sede o área metropolitana.

De los 18 equipos estadounidenses y canadienses analizados, 14 tienen cero kilómetros de desplazamiento aéreo entre ciudades bajo esta metodología. Eso no quiere decir que no tengan traslados terrestres, sino que su calendario de primera fase no los obliga a volar a otra ciudad para disputar sus encuentros.

Los cuatro casos que rompen esa tendencia son Seattle Sounders, FC Dallas, San Diego FC y Vancouver Whitecaps. Las sedes y enfrentamientos aparecen en el programa oficial de Leagues Cup.

FC Cincinnati | 0 km

| Columbus Crew | 0 km

| Real Salt Lake | 0 km

| Charlotte FC | 0 km

| Minnesota United | 0 km

| Vancouver Whitecaps | Vancouver → Vancouver | 0 km | Vancouver → Vancouver | 0 km | Vancouver → Monterrey | 3,278 km | 3,278 km

| Vancouver → Vancouver | 0 km | Vancouver → Vancouver | 0 km | Vancouver → Monterrey | 3,278 km | Inter Miami | 0 km

| Orlando City | 0 km

| Nashville SC | 0 km

| FC Dallas | Dallas/Fort Worth → Dallas/Fort Worth | 0 km | Dallas/Fort Worth → San José | 2,310 km | San José → Toluca | 2,953 km | 5,263 km

| Dallas/Fort Worth → Dallas/Fort Worth | 0 km | Dallas/Fort Worth → San José | 2,310 km | San José → Toluca | 2,953 km | Seattle Sounders | Seattle → Toluca | 3,742 km | Toluca → Seattle | 3,742 km | Seattle → Seattle | 0 km | 7,484 km

| Seattle → Toluca | 3,742 km | Toluca → Seattle | 3,742 km | Seattle → Seattle | 0 km | LAFC | 0 km

| New York City FC | 0 km

| Philadelphia Union | 0 km

| Chicago Fire | 0 km

| Austin FC | 0 km

| Portland Timbers | 0 km

| San Diego FC | San Diego → Ciudad de México | 2,330 km | Ciudad de México → San Diego | 2,330 km | San Diego → San Diego | 0 km | 4,660 km

Seattle es el club de MLS que más kilómetros acumula, con aproximadamente 7,484, debido a su viaje de Seattle a Toluca y posterior regreso a Seattle. El campeón defensor visitó el Estadio Nemesio Diez en el primer partido de Leagues Cup disputado en territorio mexicano. Dallas suma 5,263 kilómetros porque después de iniciar en su propia zona metropolitana debe viajar a San José para enfrentar a Chivas y posteriormente a Toluca.

San Diego alcanza 4,660 kilómetros por su ida y vuelta a Ciudad de México para enfrentar al América, mientras Vancouver registra 3,278 al tener que trasladarse a Monterrey para su tercer encuentro contra Tigres.

Los kilómetros que exhiben la diferencia entre Liga MX y MLS. Claro Sports

Una diferencia de más de 67 mil kilómetros

Al agregar los recorridos de los 36 clubes, el resultado permite observar la magnitud de la diferencia.

Liga Distancia aérea mínima Promedio por equipo Diferencia Liga MX 87,937 km 4,885 km +67,252 km vs MLS MLS 20,685 km 1,149 km —

Por cada kilómetro de desplazamiento aéreo mínimo asignado a los clubes de MLS, los representantes mexicanos acumulan aproximadamente 4.25. En términos porcentuales, la cifra de Liga MX es cerca de 325% superior.

La diferencia no se explica únicamente porque los equipos mexicanos parten desde otro país. El factor determinante es la distribución de las sedes. Mientras algunos clubes de Liga MX encadenan tres ciudades diferentes (Puebla, Atlante, Querétaro, Tijuana o Santos son ejemplos), 14 representantes de MLS pueden completar toda su primera fase sin un traslado aéreo entre partidos.

El calendario también produce excepciones importantes. Seattle, con 7,484 kilómetros, tiene una carga superior a la de 17 de los 18 clubes mexicanos y únicamente Puebla lo supera. Dallas, San Diego y Vancouver también enfrentan itinerarios que se apartan de la ventaja logística general de MLS.

Los viajes ya habían marcado la Leagues Cup 2025

Los largos desplazamientos de los clubes mexicanos no son exclusivos de esta edición. En la Leagues Cup 2025, Claro Sports documentó los recorridos que debían realizar los 18 representantes de Liga MX entre sus ciudades de origen y las diferentes sedes del torneo en Estados Unidos y Canadá. Puebla encabezó entonces la lista con un itinerario de 8,795 kilómetros, mientras Querétaro y Atlético de San Luis también superaron los 8,500.

La edición 2026 introdujo un cambio relevante al programar por primera vez partidos de Leagues Cup en México, con dos encuentros de Toluca y uno como local para Tigres y América. Además, Monterrey y Pachuca recibieron beneficios de menor desplazamiento. Aun con esas modificaciones, los recorridos calculados para 2026 muestran que la distribución de las sedes continúa obligando a buena parte de los equipos mexicanos a encadenar viajes de larga distancia durante la primera fase.

El calendario reduce algunas distancias, pero mantiene una brecha

La edición 2026 representa un cambio frente al esquema de localías anteriores al llevar por primera vez cuatro partidos de primera fase a México. Leagues Cup estableció dos encuentros en Toluca, uno en Monterrey con Tigres como anfitrión y otro en Ciudad de México para América.

Sin embargo, el análisis aeropuerto-aeropuerto muestra que esa modificación no elimina la diferencia logística: Liga MX concentra alrededor del 81% de los 108,622 kilómetros mínimos acumulados por los 36 equipos, mientras MLS representa aproximadamente el 19%.

La comparación, por sí sola, no determina una ventaja deportiva ni establece cuánto pueden afectar los viajes al rendimiento. Sí permite cuantificar una condición concreta del formato: los equipos mexicanos afrontan, en conjunto, una ruta aérea sustancialmente mayor para completar sus tres partidos de la primera fase de Leagues Cup 2026.

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