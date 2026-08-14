Peloteando, en vivo | Viernes 14 de agosto

Repasa todas las reacciones de la Leagues Cup con análisis, resultados, protagonistas y debate deportivo en la multiplataforma de Claro Sports

La primera ronda de la Leagues Cup llegó a su fin con saldo contrastante para los clubes mexicanos. León, América, Toluca y Rayados consiguieron su boleto a la siguiente fase, mientras Cruz Azul quedó eliminado y se despidió prematuramente del torneo.

En Peloteando repasamos lo que dejó la jornada definitiva, qué tan bien llegan los cuatro equipos de Liga MX que siguen con vida y las razones detrás del tropiezo de la Máquina. Además, toda la actualidad del fútbol mexicano e internacional, con análisis y debate a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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