Real Sociedad y Lyon igualan con sensación de deuda en la UEFA Europa League

Este era uno de los partidos más parejos sobre el papel para la jornada 4 en la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27. Aunque Real Sociedad y Lyon llegaban en zona de clasificación a la siguiente instancia, el riesgo de perder era bien costoso al ver que quedarse sin sumar podría lanzar a cualquiera a la zona de parciales eliminados. El Estadio de Anoeta en San Sebastián se llenó para ver un 1-1 con algo de decepción.

En principio, fue un partido muy cortado por algún incidente con el humo de las bengalas y las faltas constantes que no permitían que el juego tomara ritmo. Además, se vio a dos conjuntos muy precavidos y que estuvieron retrocediendo constantemente ante cualquier pelota que lograban asegurar en el medio. Ciertamente, venía siendo un encuentro aburridísimo.

No hubiese sido nada extraño que el juego se hubiese ido al descanso sin goles con esa manera de afrontar el duelo, pero hubo espacio para las emociones. El equipo vasco encontró la apertura del marcador gracias a un centro de Ander Barrenetxea que llegó exacto para el cabezazo de Orri Óskarsson en el área chica al minuto 28. Ahora sí estaba claro que el elenco francés iba a tener que salir a arriesgar en algún momento.

La Real sociedad estaba ganando y pegando un salto importante en la clasificación, pero la realidad es que se estaba quedando muy lejos de la versión esperada con la calidad de nómina que tiene. Esa ausencia de brillo se vuelve más notoria para algunos, como Mikel Oyarzábal, quien siempre tiene reflectores encima para impulsar al equipo y que no estaba encontrando posesiones como para cumplir con esas demandas.

Una situación similar estaba viviendo Corentin Tolisso como principal valuarte del Lyon, pero tendría la oportunidad de redimirse en la segunda mitad. Fue una pelota en el área y un control de pecho lo que le permitió desenfundar una volea a quemarropa para empatar al 54′. La desazón y cierto enojo de los aficionados en Anoeta era visible, pues, más allá de no estar ganando su equipo, seguía siendo un partido de poco disfrute.

El golpe de la igualdad le dolió al cuadro español, que fue solamente ahí cuando se decidió a tomar la posesión y ejercer su rol de local. La visita no tuvo más remedio que replegarse y encomendarse al orden defensivo como único argumento para procurar un punto. La actitud conservadora le sirvió al equipo francés para conseguir su objetivo con muy poquito.

Lo que viene para ambos en la competición continental se ve como interesante por la altura de los retos para seguir en carrera. La Real Sociedad se estará midiendo en visita al Crystal Palace de Inglaterra. Por su parte, Lyon recibirá al Lillestrom de Noruega. Quedan otra cuatro fechas en las que los dos conjuntos deberán mostrar mejoría para pelear en serio.

Resumen Real Sociedad vs Lyon: resultado, goles y estadísticas