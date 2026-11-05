¡Sabor a cereza! Bournemouth le da la vuelta al Sparta Praga y mantiene paso perfecto en la Europa League

Los Cherries vencieron 3-1 al Sparta Praga con goles de Tyler Adams, Evanilson y Rayan, para mantener su invicto en la Europa League con cuatro victorias

El conjunto inglés lleva 12 de 12 puntos | Reuters

El Bournemouth tuvo que remontar un marcador adverso y superar las intervenciones del portero Jakub Surovčík para vencer 3-1 al Sparta Praga, en la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27. Los goles de Tyler Adams, Evanilson y Rayan permitieron que los ‘Cherries’ conservaran su racha de victorias en el torneo continental, pese a comenzar el encuentro en desventaja.

El conjunto inglés se encontró con un rival que aprovechó sus oportunidades y que tomó la delantera mediante Ebrima Singhateh. Sin embargo, un penalti desperdiciado por Lewis Cook, la expulsión de Tobias Guddal y las intervenciones de Surovčík marcaron el desarrollo de un encuentro que el Bournemouth resolvió en la segunda mitad, después de insistir frente a la portería del equipo checo.

Jakub Surovčík frena al Bournemouth y Sparta Praga sorprende antes del descanso

El partido comenzó con oportunidades para ambos equipos. Jonatan Braut Brunes estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 2, pero su remate pasó a un costado de la portería. Bournemouth respondió con un cabezazo de Bafodé Diakité al 7′, mientras que el Sparta volvió a generar peligro mediante Andy Irving, cuyo disparo al minuto 22 obligó a Surovčík a intervenir para impedir el primer gol de los visitantes.

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La primera oportunidad del Bournemouth para modificar el marcador llegó al minuto 28, cuando Ki-Jana Hoever cometió una mano dentro del área y el árbitro señaló penalti. Lewis Cook asumió la responsabilidad desde los once pasos, pero su disparo de derecha se estrelló contra el poste izquierdo al 30′. El conjunto inglés dejó escapar la ocasión de tomar ventaja y el marcador permaneció sin goles.

La respuesta del Sparta Praga llegó cinco minutos después. Surovčík detuvo un cabezazo de Diakité y puso en marcha un contragolpe que terminó con el gol de Ebrima Singhateh al minuto 35. El atacante avanzó con el balón, superó a los defensores que intentaron cerrarle el paso y definió de zurda frente a Michele Di Gregorio para establecer el 1-0. La anotación cambió el panorama de un encuentro en el que Bournemouth había generado varias oportunidades.

La ventaja del Sparta Praga quedó comprometida al minuto 37, cuando Tobias Guddal recibió su segunda tarjeta amarilla después de cometer una falta sobre Álvaro Rodríguez. Con un jugador menos, el equipo local tuvo que resistir la presión del Bournemouth. Al minuto 40, Surovčík evitó dos oportunidades consecutivas de Ben Gannon-Doak y Rodríguez, por lo que los checos llegaron al descanso con la ventaja mínima de 1-0.

Tyler Adams inicia la remontada y Evanilson y Rayan sentencian el triunfo

Para el complemento, Marco Rose modificó su equipo con el ingreso de Tyler Adams en sustitución de Adam Smith. La decisión tuvo efecto al minuto 57, cuando el mediocampista estadounidense aprovechó un balón fuera del área y sacó un disparo de derecha hacia la esquina inferior izquierda. El remate superó al guardameta Surovčík y colocó el 1-1, resultado que devolvió al Bournemouth a la pelea por los tres puntos.

Con el empate, el conjunto visitante incrementó su presencia en territorio rival. Evanilson, Marcus Tavernier y Adrien Truffert ingresaron al minuto 60, en busca de aprovechar la superioridad numérica. Cinco minutos después, Surovčík volvió a intervenir con atajadas ante remates de David Brooks y James Hill. Sparta también respondió al 66′, cuando Loïc Mbe Soh conectó un cabezazo que Michele Di Gregorio logró detener.

La resistencia del conjunto checo terminó por romperse al minuto 81. Después del ingreso de Rayan y de una nueva intervención de Surovčík ante Álvaro Rodríguez al 79′, Bournemouth encontró el segundo gol. Ryan Christie asistió a Evanilson, quien recibió por el sector izquierdo del área y definió con la pierna derecha hacia el poste contrario. El delantero brasileño concretó la remontada y puso el marcador 1-2.

El Sparta intentó reaccionar mediante un disparo de Santiago Eneme que salió por encima del arco al minuto 82, pero los visitantes conservaron el control de la ventaja. Al minuto 90, Rayan sentenció el encuentro con un remate de zurda desde fuera del área, después de recibir una asistencia de Evanilson. El balón terminó en la esquina inferior derecha de la portería y estableció el 1-3 definitivo.

Con este resultado, Bournemouth alcanzó cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos y llegó a 12 puntos en la fase de liga de la Europa League. Antes de visitar al Sparta Praga, los ‘Cherries’ habían derrotado 2-1 a la Real Sociedad, 3-0 al Sturm Graz y 3-0 al Milan. El conjunto inglés continuará su participación continental el próximo 26 de noviembre, cuando visite al Celta de Vigo en la quinta jornada.