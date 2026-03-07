Arly Velásquez debuta en su quinta participación en Juegos Paralímpicos de Invierno

El monoesquí de Arly Velásquez se atascó en la primera curva del Tofane Alpine Skiing Centre en la final del paraesquí alpino de Milano Cortina 2026

Arly Velásquez firma su quinta participación paralímpica | Screenshot: Claro Sports

El paratleta mexicano Arly Velásquez marcó un momento histórico en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 al concretar su quinta participación en una justa invernal. No obstante, su debut en la competencia no tuvo el resultado esperado, ya que no pudo completar su primera prueba tras sufrir una caída durante la final del paraesquí alpino en la modalidad de descenso varonil.

El incidente ocurrió cuando el mexicano intentaba superar la primera curva del Tofane Alpine Skiing Centre, en Cortina d’Ampezzo, donde su monoesquí quedó atascado en una irregularidad de la nieve, lo cual provocó una caída. Afortunadamente, pese al impacto, el paratleta azteca no presentó ninguna lesión aparente y pudo retirarse sin complicaciones.

Cabe destacar que esta no es la prueba más fuerte de Arly Velásquez, quien todavía tiene oportunidades de competir en otras disciplinas dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, certamen que se disputa del 7 al 15 de marzo. El paratleta mexicano buscará mejorar su actuación en las pruebas que restan dentro del programa de paraesquí alpino.

Entre las competencias que aún tiene por disputar se encuentran la final del supergigante sentado varonil y el slalom gigante sentado varonil. Esta última se define a través de dos carreras, en las que los atletas deben registrar el mejor tiempo acumulado para determinar al ganador de la prueba.

El mexicano Arly Velásquez llega a los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 respaldado por un resultado destacado en el Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino 2025, disputado en Maribor, Eslovenia, donde firmó un histórico décimo lugar. Esa actuación no solo le permitió asegurar su presencia en la cita paralímpica, sino que también lo colocó entre los competidores a seguir en la justa invernal, suficiente para alimentar las expectativas de alcanzar la mejor actuación de su carrera en el máximo escenario del deporte adaptado.

¡ÁNIMO ARLY! ¡ESTO APENAS COMIENZA!⛷️🇲🇽



El Para atleta mexicano tiene su primer participación en el esquí alpino de Milano Cortina 2026, y aunque tiene una caída en su descenso, su participación apenas comienza en estos Juegos Paralímpicos de Invierno @COPAME pic.twitter.com/NYfwwiTGlz — Claro Sports (@ClaroSports) March 7, 2026

Calendario de las pruebas que restan para Arly Velásquez en Milano Cortina 2026

El mexicano Arly Velásquez inició su trayectoria paralímpica en los Juegos Paralímpicos de Invierno Vancouver 2010, y desde entonces ha mantenido una presencia constante en cada edición de la justa invernal. Su mejor resultado llegó en Juegos Paralímpicos de Invierno Sochi 2014, donde alcanzó el puesto 11 en la prueba de supergigante sentado; sin embargo, en Milano Cortina 2026 el esquiador azteca apunta a superar esa marca, respaldado por la experiencia acumulada a lo largo de más de una década dentro de la élite del paraesquí alpino.

9 de marzo: supergigante sentado varonil desde las 02:30 horas (hora de México)

13 de marzo: slalom gigante sentado varonil, Carrera 1 desde las 02:00 horas y Carrera 2 a las 06:00 horas

